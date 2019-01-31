拔牙不簡單 醫師籲讓專業的來

2019-01-31

記者歐素美／台中報導

網路影片常見家長拿出千奇百怪的工具幫孩子拔牙，台中慈濟醫院牙醫師黃心若表示，拔牙不簡單，絕對不是像網路拔牙影片那麼有趣。因為一般人無法判斷是否有殘餘牙根，或牙根有沒有問題，未拔除的殘餘牙根可能導致周圍牙肉易發炎浮腫，或繼發恆牙因此歪斜，提醒家長平時應建立孩子固定洗牙習慣，保護好牙齒，拔牙還是讓專業的來。

自行拔牙 潛藏口腔健康威脅

黃心若表示，自行拔牙潛藏口腔健康威脅，除了小朋友，其實大人拔牙風險更高，尤以拔牙後傷口遲遲未癒合最常見。提醒民眾拔牙應事先告知醫療人員病史、服用長期與短期處方藥，甚至中藥，可讓牙醫師根據病情、身體狀況及雲端藥歷分析、判斷，藉以評估是否適合拔牙，避免出現傷口癒合困擾。

黃心若表示，正接受骨質疏鬆、癌症骨轉移治療的病患是拔牙高風險族群，因拔牙需要骨質重新代謝、吸收及再生的機制，接受口服骨鬆藥或施打針劑的骨質疏鬆病患，以及接受「骨轉移」化療藥物治療的病人，受藥物機轉影響，骨頭生成代謝機轉都會被抑制，導致拔牙傷口出血或癒合不良的機率比一般人高。

保護牙齒 建立固定洗牙習慣

此外，心血管疾病或洗腎病人常服用抗凝血劑，會影響凝血，易造成術後出血，當醫師評估有需要時，會建議病人在拔牙前抽血，決定是否需會診開藥醫師先行停藥，病人切勿自行停藥；肝病病人由於肝功能受損，導致凝血因子異常則常被忽略，也要多注意。

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