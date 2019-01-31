正念飲食 享用年菜不怕胖

2019-01-31

文／吳依倫

如果你擔心年假一過，體重節節上漲，不妨試試「正念飲食」吧！

正念飲食和一般的節食法不同，不需要遵守一餐只能吃多少卡，或是一口要咬幾下才夠，而是留意進食當下的經驗，仔細感受每一口食物所帶來的味覺變化，以及吃飽又是怎麼樣的感覺，讓你即使面對滿桌好菜，也能既享受又不過量。

◎你可以從以下3個簡單的原則開始：

●隨時覺察飢餓的感覺：

每餐之前，只要花30秒鐘，做幾個深呼吸，感覺一下現在有多餓，用餐的時候，也可以不斷確認是否有飽足感，感受一下現在還餓嗎？再決定要不要繼續吃下一口。

●檢視所有食物再開動：

吃自助餐時，我們都會觀察菜色，再決定要夾哪些喜歡的菜，年夜飯常常有十多樣菜色，可以把它們看成一個小型自助餐，開始動筷子前，利用大家拍年夜菜照片打卡上傳的時間，先仔細觀察每盤菜色，哪盤最吸引你？就像到吃到飽餐廳一樣，第一輪先選擇自己最被吸引的食物，夾少量（3口左右）品嚐，你可能會發現，食物沒有你想的那麼好吃，或吃少量就夠了，真的好吃的話，第二輪也還可以再拿，避免一次夾滿滿一碗，就算覺得沒那麼好吃，也得吃光才能再夾的狀況。

●沒那麼想吃就停下來：

一樣菜如果覺得沒有那麼好吃，就該停下來，回頭去拿自己覺得最好吃的菜。別擔心自己會一直覺得很好吃就吃不停，每個人都有過這樣的經驗：餓的時候覺得東西特別好吃，飽的時候就沒那麼好吃。到最後，當你感覺餐桌上的每樣菜，都沒想像中的好吃時，這餐就該告一段落了，別覺得可惜，年夜飯過了，過年還有好多好料要細細品嚐呢！

掌握以上3個關鍵，希望大家都能在過年期間，不為吃多吃少、怎麼吃煩惱，好好享受團圓飯與家人相聚圍爐的幸福時光。

（作者為台大醫院精神醫學部醫師）

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