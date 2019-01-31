創新教學課表被硬改 師：違背國教精神／曾帶學生參觀鄭南榕紀念館 吃乙等考評惹議

2019-01-31

〔記者林曉雲、陳心瑜／綜合報導〕校外教學帶學生參觀鄭南榕紀念館、考績被打乙等的新北市鷺江國小老師劉芳君，再爆課表被學校硬改爭議。劉師把一週五節數學課集中在兩天上課，與大學教授合作主題式教學，學校原已通過其課程計畫，卻突然否定且要改課表，劉師不服，向新北市教師申評會申訴成功；但學校提再申訴，教育部日昨卻改判學校勝訴，認為老師依聘約和教師法，應聽從學校安排。

劉芳君直批教育部太離譜、打臉自己，此決議已違十二年國教強調的素養創新教學，她會提訴願，捍衛學生受教權和教師專業自主權。

校方髮夾彎要求更改 師申訴成功

劉芳君表示，全校老師都自主安排教學課程，學校均給予尊重，原本她提出的課程計畫也獲學校同意，但突然被校方以「不具名家長有意見」而要求改課表。

校方再向教育部申訴 改判勝訴

劉芳君指出，學校以不具名家長有意見為由要求改課表，但全班家長都支持她的主題式教學，她向新北市教師申評會提申訴，申評會判定學校敗訴、不能改她的課表；未料學校向教育部提再申訴。

教育部中央教師申評會決議，認為依教師法及教師聘約，課表調整是學校行政安排權，教師有遵守義務，判定學校勝訴。教育部表示，當事人不服可再提訴願。

劉芳君不解指出，她的創新教學曾獲獎肯定，提出課程計畫時，已說明集中上課是為了採取主題式教學，且數學科和大學教授合作「數學感知」課程，有連貫完整的教學時間，孩子學習成果也因此變好。教育部卻只要求老師放棄專業，聽命學校行政安排，無法服眾。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政也認為，既已列入課程計畫，學校未有明確理由就要求老師改變原課程，顯然有恣意、濫用行政權的疑慮；教育部中央教師申評會以老師須聽從學校安排就判老師敗訴，恐未深究事實，也未善盡保障教師權益之責任。

新北市鷺江國小校長陳俊生則表示，全校近一百個班級，不可能讓老師想怎麼排課就怎麼排，新北市教師申評會理由書也認為，劉老師創新的排課方式「不無疑義」。劉老師要再申訴或訴願，校方沒意見，一切依法行政。

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