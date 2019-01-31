推雙語國家 教部培育萬名全英語師資／規劃800位外籍教師來台 促進中小學校園國際化

2019-01-31

〔記者林曉雲／台北報導〕邁向雙語國家，教育部擬培育一萬名全英語教學老師！十九所師培大學預定開設「全英語教學」師培課程，以培育中小學全英語教學師資，分為短中長程，至一一九年可望有一萬名全英語教學專業師資。未來也擬立法，規劃開放八百位外籍教師來台教授所有科目，有助促成中小學校內國際化。

短中長程階段目標 拚二○三○年到位

教育部說明，今年至一一一年（短期）預計培育兩千人，一一二年至一一五年（中期）預計培育三千人，一一六年至一一九年（長期）將培育五千人；國高中以英文和數學為主，國小則以數學、自然科學、藝術與人文為主，推動以英語教授這些專業科目。

行政院宣布推動台灣成為雙語國家，雙語師資培育成為重要關鍵之一，教育部去年底函頒「全英語教學師資培育實施計畫」，規劃以師資職前培育與教師在職進修等策略，培育高中以下學校以英語教授各學科的專業師資，全面提升我國教師具英文教學能力。

全英語教學於教師職前培育階段，首重師資生甄選條件、修課規範、教育實習與證書核發等項目。教育部指出，未來教學現場所需師資，將具備結合英文與學科專業之能力，期能在教學過程中更增進學生學習英語之興趣。

教育部今年補助六所大學設置全英語教學研究中心，包括台灣師大、彰化師大及高雄師大、清大、台北教育大學及台中教育大學，進行中小學全英語教學課程研究，並研發推廣適合我國學生的教材、教學方法。

教育部政次范巽綠另表示，雙語學校試辦已引進外籍老師，對激發孩子學習動機的效果顯著，「新經濟移民法」完成立法後，擬將開放八百位外籍教師來台教授所有科目。

全教總：應確保師資為公共教育所用

全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，要推升學生英語能力，應先從建立親近英語的環境開始，再鼓勵學校老師於教學過程中加入英語因素，開辦全英語教學師培恐搞錯方向，學生欠缺足夠的英語理解能力，用英語教學恐無法有效進行，變成雙輸；且英語教師和原任科目的老師如何釐清權責？要如何分發或甄試？恐會成為標榜雙語教學的私校或特定學校，甚至是補習班的「搶手貨」，花大錢培育卻不是為公共教育所用。

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