2017最賺錢醫院 林口長庚蟬聯／前十名長庚佔4名 多靠股利

2019-01-31

〔記者吳亮儀、蔡淑媛／綜合報導〕健保署公布二○一七年全國一五○家醫院財報和醫療服務申報情形，最會賺錢的醫院再度以林口長庚醫院居首，整體結餘金額高達七十九．六五億元；前十名賺錢醫院中，長庚體系醫院就佔四間。

依健保法規定，每年領取健保一定金額以上的醫療院所，須提供財務報告和醫療申報情形。多年來，賺錢王幾乎都是林口長庚醫院，僅有一年是台大醫院奪冠。

根據財報，林口長庚醫院的「醫務收益」僅一．八五億元，但非醫務收益高達七十七．八億元。健保署副署長蔡淑鈴表示，非醫務收入如股利、美食街、停車場等非醫療業務收入，長庚體系主要多靠股利獲益，但醫務部分收入盈餘就不多。

中國附醫 醫務收入最高

靠醫療業務盈餘取勝的醫院，則是中國醫藥大學附設醫院，醫務收入高達廿一．四二億元。蔡淑鈴指出，從財報看來，中國附醫的「人事」成本看起來是比較少。

中國附醫主秘方信元表示，院方除發展特色醫療，近年加入尖端和人工智慧科技，加上向其他醫院挖角名醫及積極培養自家人才等，每月病患來院數增加。醫院創造盈餘也回饋員工，維持每年十四．五個月的月薪（月薪加年終），今年加薪二％至四％，每人也額外加九千元紅包。

今年公布財報以二○一七年有領取健保超過四億元以上的醫院為主，包括醫學中心十九家、區域醫院七十九家、地區醫院五十二家。健保署表示，二○一八年起會把標準降到兩億元，納入基層診所，醫療院所財務可更透明。

蔡淑鈴分析指出，並非醫院越大就越容易賺錢，例如第十八名的陽明醫院僅有三百多個床位、是前廿名內唯一的地區醫院，但也能有盈餘賺錢。

醫改會發言人朱顯光表示，享有免稅優惠的財團法人醫院，應將股利、美食街及停車場收入所賺的錢投入醫療本業，改善醫護人員工作環境，不能靠減少人事成本來增加盈餘。

長庚醫療體系行政中心副主任蘇輝成說，創辦人王永慶當年捐贈股票給林口、高雄長庚等醫院，近年「台塑四寶」營運好、股利多，醫院配息很好，但長庚醫院去年教學研究就花了卅一億元、社福九億元，且長庚去年增聘四六三名醫護，調薪再花六．六億元，去年還發六個月年終、一．五萬元獎金，有落實照顧員工的責任。

台大醫院院方則表示，醫院的春節團體績效獎金連年提高一成，三年來新增聘的醫事人力達五百多名，人事支出也增加十三．六億元。

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