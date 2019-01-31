中國抗PM2.5口罩 沒效還恐致癌／消保處抽查 僅兩款台灣廠牌合格

2019-01-31

〔記者陳宜加／台北報導〕抗空污已成顯學，但行政院消保處調查，市售宣稱具防霾、抗PM2.5功能的口罩，竟有將近七成品質不合格，更有三成業者根本無法證明產品有效，抗空污「攏係假」！消保處也說，中國產品幾乎一○○％不合格，甚至不當添加偶氮色料而有致癌風險。

世衛組織將空氣污染物列第一級致癌物，近年口罩多以防霾、抗PM2.5為訴求，消保處與經濟部標檢局抽查廿五件市售口罩，僅台灣廠牌萊潔、凱騰兩件品質與標示全數合格；十七件品質項目未過關，比例達六十八％。

消保官王德明痛批，不少業者「莊孝維」，依據國家標準檢測粒狀物防護效果、過濾效率、呼吸阻抗等項目，僅八件品質過關；有八家業者根本無法提出證明，卻在產品包裝上佯稱有效；另有九件分別為檢驗項目不足、不合格或使用不同方法，卻裝傻欺騙消費者。

無法證明功效者包括中國的「SUN MILLION」、「Kootex」、「COCORO」、「振馨」、「QDY七朵雲」、「Honeywell」，以及日本的「nepia」與本土「易利用」。易利用負責人林文錦表示，自家口罩偏重醫療效果，已去除抗PM2.5等相關字樣，待標檢局公告列為應施檢項目後，將配合國家標準，重新取得檢測證明。

2件偶氮色料超標2倍

王德明也點名中國產品，十二件中有十一件不合格，比率幾乎一○○％；其中「維康」、「QDY七朵雲」等兩件更添加過量「偶氮色料」。消保官陳瑾儀表示，偶氮色料常用於紡織品染色，接觸過量恐誘發癌症；偶氮色料用在布料上不得超過廿mg/kg，但這兩件都超標兩倍以上，明顯有致癌風險。

消保處指出，品質不符者已有九件下架、四件改標、兩件停售、兩件改正中；標示不符者已全數改善完成。標檢局表示，最慢明年一月公告為應施檢驗商品。

陳瑾儀指出，一般用口罩標示不合格且限期未改正，將處以二至廿萬元罰鍰，醫用口罩則依藥事法開罰三至兩百萬元；品質不合格則依消保法開罰六至一五○萬元。

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