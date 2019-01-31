49客運業者 春節全部七休一排班

2019-01-31

〔記者鄭瑋奇、李雅雯／台北報導〕因應春節九天連假，勞動部日前公告汽車客運業為勞基法第三十六條第四項指定行業，客運業者經企業工會同意後，可將例假由七休一調整為十休一。不過，交通部長林佳龍日前表態不贊成讓司機長時間駕駛，希望客運儘量朝七休一排班；公路總局昨表示，全部四十九家公路客運業者，已確定呼應部長期望，以勞基法原規範「七休一」進行春節排班。

林佳龍日前表示，理解客運在連假期間要提高疏運量，希望讓排班更有彈性；但安全不容打折，不贊成讓司機長時間駕駛。且鬆綁工時非長久之計，客運駕駛缺工導致過勞，過勞再導致危險駕駛，將形成惡性循環。

公總將透過動態資訊系統查核

公總昨表示，目前了解在春節連假期間，四十九家客運業者以七休一原則排定班表；透過公路客運動態資訊系統，駕駛單日最高駕車時數滿九小時就自動發出警告，通知業者、監理人員注意預作因應，也會透過各地聯稽路檢人員實地查核。若系統在疏運期間查核出勤及行車有異常，公總會與勞檢單位再實施專案稽查並對違規開罰。

勞動部長許銘春表示，交通部日前提案勞動部規劃春節疏運期間客運業鬆綁七休一，若交通部經評估後不需要了，可申請廢止。

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