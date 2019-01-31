北農三月推「實名制」 攔阻農藥超標蔬果

2019-01-31

〔記者楊心慧／台北報導〕台北農產運銷公司一年超過十萬位農民供應蔬果，但目前僅掌握不到三千名農民的基本資料，若抽驗農藥不合格，只能停止該農民供應該批發市場，其他地區仍會繼續販賣。因此，北農將推行實名制，一旦供貨有問題，可立刻知道供貨農民身分，直接通報其他縣市批發市場，攔截暫停採收及出貨，預計三月上線。

逾十萬農民供貨 僅三千人有資料

台北市衛生局定期例行到蔬果販售通路抽驗農藥殘留，北農是大台北重要的蔬果供應平台，食材來自全台各地，每年都會抽樣把關，但衛生局發現，去年下半年五次抽驗，皆有抽驗不合格的問題。

據了解，北農一年有超過十萬位農民供應蔬菜水果，卻掌握不到三千名農民的基本資料，每日進貨抽驗農藥，也只能抽驗一至三％的到貨蔬果。若抽驗超標，第一時間僅能暫緩該批蔬果在當日於批發市場的拍賣，無法阻止同一供應人當日供應給其他地區（如環南市場、攤販集中場、黃昏市場等），恐危害消費者健康。

抽驗不合格停供十天 一年兩次廢資格

北農主秘路全利坦言，農產品來自全台各縣市，進場貨件達數萬件，到達拍賣場約凌晨零時，抽驗結果必須在當天凌晨三時餘拍賣前出爐，僅能按照品項輪流抽驗，一天只能抽查三百個樣品，比例不高。但只要有抽驗不合格情形，就會要求供應商停止供應十天，一年內若有第二次將立刻廢止供應人資格。

北市產業發展局副局長王三中指出，市府雖支持農委會推廣建立生產履歷、有機認證，但因較費時費工，短時間無法百分之百揭露供應農民資料，因此市府與北農討論超過兩年，最後決定簡化進入批發市場交易蔬果供應人所需提供的農民、生產者必要基本資料，督促北農照台北市長柯文哲的要求，在今年三月上線。

王三中表示，未來每日凌晨一至三時抽驗到場農產品農藥殘留超標，即可立刻知道供貨農民的身分，不需等到共同運銷合作社早上八時上班，就能直接通報其他縣市批發市場、產地縣市政府攔截暫停採收、出貨給不知情的傳統市場、餐廳、蔬果專賣店。

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