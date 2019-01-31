大數據+分流 交長保證春節國道更順暢

2019-01-31

〔記者鄭瑋奇、李容萍、陳心瑜、涂鉅旻、姚介修／綜合報導〕春節連假即將展開，交通部長林佳龍昨天陪同行政院長蘇貞昌，前往桃園機場、高鐵行控中心、高公局北區交控中心等處，視察春節疏運準備情形，同時慰勉值班人員的辛勞。林佳龍打包票指出，今年透過交通大數據的應用，結合智慧運輸、分流政策，民眾上路前善用各項資訊，做好交通規劃，有信心國道車流順暢度能較去年更好。

林佳龍表示，已要求每個地方政府跨單位建立LINE群組，他會在群組內「巡邏」，發現問題馬上解決，並要求在二十分鐘內排除事故。

蘇揆視察高鐵 誇讚有效率、規矩

蘇貞昌視察高鐵行控中心時，自曝第一度擔任行政院長時，曾帶著媽媽搭高鐵「很方便」，院長卸任第二天媽媽再搭高鐵「（工作人員）就要看媽媽的證件」。後來他接任民進黨黨主席時，也搭高鐵遇驗票沒帶身分證，「但是（高鐵）一定要看證件」，也因為沒帶證件，當場乖乖繳了罰款（票價差額）。這些經驗讓他見識到高鐵的規矩且嚴格執行，這樣的效率和堅持，讓高鐵具有一定的水準，他也支持這樣的規矩。

高鐵公共事務室回應指出，基本上持優惠票種搭車的乘客都須出示證件，如果沒帶證件，會請乘客補足票價差額。

初二南下、初四北上最塞

對於春節國道疏運，高速公路局提醒，除夕至初二均以南下車流為主，初二交通量最大，建議南下方向儘量利用下午時段出發；初三至初六則以北返為主，並以初四交通量最大，北上方向儘量利用上午時段出發。預估二月七日、八日北返尖峰日，中午過後將出現長時段壅塞，因此，這兩天西部將於下午實施國道北上高乘載管制。符合高乘載管制車輛，可利用下午一點至晚間六點管制時段出發，其他車輛建議延後至二月九日、十日再出發。

尖峰時段規劃4條替代道路

高公局並表示，尖峰時段與路段已規劃四條長途替代道路，包含利用台九線替代國五、台六十三線替代國六、台六十一線替代國一、國三等。

空運方面，國防部表示，如離島有疏運需求，將依慣例出動C-130運輸機協助疏運工作，搭乘費用加保險費為一千元。

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