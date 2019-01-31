農業外勞開放 農會憂逃逸難處理／學者：有助解決缺工 開放前應做好配套及管理

2019-01-31

〔記者簡惠茹、李立法、詹士弘／綜合報導〕勞動部昨天通過農委會提出試辦酪農業外勞和農業外展外勞方案，業者表示確有人力需求，但憂心外勞逃逸問題。學者則提醒政府不能影響本勞權益，也要做好外勞管理。

「真的非常需要外勞協助！」高大牧場負責人陳東杰說，開放外勞引進對整體酪農業都很有幫助，因為養乳牛很辛苦，一年三百六十五天都要有人力餵牛，而且清晨四點就要擠奶，晚上八點還要再擠一波，很多人聽到清晨四點就要工作就嚇跑了。

逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，除了酪農業以外，茶葉等沒辦法用機械取代收成的農作物，採茶還要在山坡上烈日底下進行，勞動條件辛苦，所以茶農也一再反映需要外勞協助，果樹採收的時候也需要勞動力適時進行季節性補充，都是農業外勞可以著力之處。

專案申請 避免轉做其他勞務

正由於不同農作物的農戶對於勞動需求和季節性需求數量不同，楊明憲認為運用農會作為統一調配的單位，是很好的做法。但是當農戶來申請時，應該要專案申請數量和工作需求，例如申請摘水果的，不能又要外勞去做其他工作，這樣才能有效做好管理，不會導致農戶假借名義讓外勞做其他勞務。

另外，目前的外勞仲介制度還是問題重重，外勞遭到母國及台灣仲介的雙重剝削，賺不到錢，如果問題無法解決，農業外勞制度是無法長久的，更留不下人才，所以在開放農業外勞之前，相關配套措施的建立更是重要。

雲林莿桐農會總幹事張鈺萱支持政府開放農業外勞彌補人力缺口，但指目前看不到相關外勞管理、仲介等配套措施，如果貿然實施，無視整個農業外勞的管理漏洞，開放恐怕是另一個災難。

張鈺萱指出，目前農會幾乎沒有能力管理外勞的私生活及起居，未來引進的外勞是否真正從事農業？會不會逃逸？根本不是農會所能處理。

屏東縣農會也說，雖由農會負責外勞食宿，但交給小農從事農務後，農民還是會擔心逃跑問題。萬丹鄉李姓酪農說，台灣境內的逃逸外勞數以萬計，政府要引進合法的農業外勞，恐怕得先處理逃逸外勞問題。

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