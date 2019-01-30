年菜「藥」注意 吃抗生素別碰臘肉

2019-01-30

記者王捷／台南報導

農曆春節將至，藥師特別提醒民眾若因細菌感染，需口服抗生素時，應注意部分抗生素不能跟年菜常出現的臘肉一起服用，例如采福適膜衣錠會抑制酪胺酸代謝，只要與奶製品、臘肉香腸等醃製品一起食用，恐怕會造成病人頭痛、血壓上升。

台南奇美醫院藥師黃郁棻指出，部分民眾誤以為抗生素是「仙丹」可治百病，但事實上，抗生素只能針對細菌感染有療效，對於病毒、黴菌感染並無效果。如果隨意服用，沒有依照處方箋「定時、定量」服用，可能會讓細菌有抗藥性，變成更難醫治。

恐致頭痛、血壓上升

黃郁棻提醒，部分抗生素與食物併服會有衝突，例如服用奎諾酮類抗菌劑類，應避免與制酸劑、牛奶或鐵劑併服，否則會影響療效；而甲硝唑或部分頭孢菌素抗生素不建議與酒精同時使用，尤其服用甲硝唑，3天內應避免喝酒，因為會出現「戒酒樣症狀」，也就是會有潮紅、流汗、噁心、嘔吐、頭痛，甚至低血壓。

服用采福適膜衣錠抗生素治療期間，應限制年菜中的臘肉香腸、起士乳酪、紅酒、啤酒、巧克力攝取量，因為采福適膜衣錠會抑制酪胺酸代謝，造成病人有頭痛、血壓上升情形。

黃郁棻指出，早期有民眾認為，抗生素就是消炎藥，導致把抗生素與一般消炎藥搞混。事實上，抗生素屬於治本型藥物，可以讓細菌感染得到治療，不是單純的消炎止痛藥；但是消炎藥泛指類固醇、非類固醇消炎止痛藥，透過抑制發炎物質生成，達到發炎症狀緩解，屬於治標型藥物，並不能清除致病源。

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