8旬嬤頭痛跑遍醫院 竟是青光眼搞怪

2019-01-30

記者陳建志／台中報導

80歲的李阿嬤最近幾個月常感到頭痛欲裂，根本不想出門，到醫院檢查卻查不出病因，直到前往眼科檢查，才發現她的左眼眼壓飆高，確診為「慢性隅角閉鎖性青光眼」，並合併有白內障影響視力，透過雷射及藥水治療青光眼，再進行白內障手術後，不但解決頭痛問題，也讓阿嬤重見光明。

亞大醫院眼科部醫師蘇振文表示，青光眼可分為隅角閉鎖性、隅角開放性與先天性，其中隅角閉鎖性青光眼是亞洲人常見的眼疾。當隅角的房水出水口被虹膜遮擋，使房水滯留在眼內，就會使眼壓上升壓迫視神經，加上年紀大出現白內障，因水晶體逐漸增厚，會使得疑似隅角閉鎖性青光眼的患者，因眼壓增高，視力更加惡化。

慢性隅角閉鎖性青光眼

蘇振文表示，急性或慢性隅角閉鎖性青光眼通常會出現頭痛、噁心、血壓飆升、視力突然模糊等症狀，因有些症狀與內科疾病相似，造成許多患者在各專科間求診，卻遲遲查不出病因困擾不已。

蘇振文表示，李阿嬤的右眼曾接受白內障手術，檢查後發現右眼正常，反而是左眼的眼壓飆高至29毫米汞柱（正常值為10-21），並有白內障，若不積極治療，恐有失明危機。經雷射及藥水治療青光眼後，症狀明顯改善，等到眼壓恢復穩定後，接著手術治療白內障，讓她重見光明。

蘇振文指出，隅角閉鎖性青光眼會先透過藥物及雷射治療，若兩者都無法有效控制眼壓時，就會考慮進行青光眼小樑切除或白內障手術，所幸阿嬤家人在她出現症狀時積極帶她就醫，才能及時處理青光眼問題。

蘇振文提醒，青光眼會對視神經造成不可逆的損害，患者一定要配合定期回診檢查，平時室內光線也要充足，更要避免在暗室內看書、看電視、滑手機等，也可透過游泳、慢跑等運動降低眼壓，平時喝水則要分次分量，不要一次狂飲500毫升的水分，以免眼壓突然上升。

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