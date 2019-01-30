夜尿4大原因 搶救睡眠先對症改善

2019-01-30

文／王世鋒

每當天氣轉涼時，各大醫院的泌尿科門診出現愈來愈多的患者抱怨：晚上睡覺起來尿尿好幾次，睡眠一直被尿意中斷而導致精神不濟，因而都不敢喝水，卻又怕因此造成泌尿道感染，而且無論男女都可能會發生這樣的問題，那麼該怎麼辦呢？

不敢喝水反致泌尿道感染

夜尿發生的原因很多，比較常見的是夜間多尿症，顧名思義就是晚上身體製造過多的尿液，膀胱裝滿尿液只好起床尿尿。原因例如喝太多水、糖尿病、下肢水腫、尿崩症、心臟衰竭等。

◎膀胱過動症：

這是常見的夜尿原因，膀胱過於敏感，明明還沒裝滿尿液，卻已經開始收縮而導致想要尿尿，但是去廁所時卻又尿量不多。如果有類似的狀況，首先仍然要排除泌尿道感染、結石、腫瘤等問題。

此外，也要檢視生活型態，刺激性的飲食（如：咖啡、辛辣食物）、情緒、壓力大、緊張的生活步調也是危險因子。

◎排尿障礙：

有些患者是因為小便沒解乾淨，餘尿太多，導致反覆上廁所，攝護腺肥大症就是原因之一，可以用藥物或手術治療，讓排尿順暢乾淨後就會改善。

女性則是骨盆腔疾病，像膀胱脫垂導致的殘尿增加；某些藥物，例如常見的抗組織胺就會導致尿液解不乾淨，甚至尿不出來的窘境。

◎睡眠問題：

夜尿不一定完全是尿尿的問題，有人是因為失眠或睡眠呼吸中止症候群導致的睡眠障礙，讓人反覆起床而上多次廁所，此時求助身心科或呼吸胸腔科專家，尋求專業諮詢及治療，才能讓夜尿改善。

◎膀胱容積變小：

神經系統疾病，如中風、帕金森氏症、多發性硬化症、椎間盤突出等，有可能導致影響膀胱功能，造成頻尿及夜尿；時下濫用的K他命，也會讓膀胱纖維化、萎縮、容量變小。

面對夜尿，最重要的還是找出原因。怕尿尿而不敢喝水，並不是根本解決之道，反而容易造成泌尿道感染而得不償失，最好還是諮詢專業醫師，針對各種病因對症下藥，才是最好的解決之道。

（作者為國泰綜合醫院泌尿科醫師）

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