避地雷食物 三高病友也可健康進補

2019-01-30

文／施淑惠

冬天一到，民眾總是愛吃火鍋，但冬天也是心血管疾病好發季節，尤其「三高」民眾稍有不小心，很容易吃下大量地雷食物，長期下來恐導致血液濃稠，加速血栓形成，一旦血栓無法順利分解，便會增加中風、心肌梗塞等風險。所以慢性病患一定要慎選食材，以便吃得安心又健康。

舉凡羊肉爐、薑母鴨、麻辣鍋等鍋物，常是進補首選，再搭配沙茶醬、豆瓣醬、豆腐乳等沾醬，無形中吃進許多油脂、膽固醇與鹽份，飯後若再喝上一杯含糖飲料去油解膩，往往讓血糖在短時間內飆升，酒酣耳熱之際，雖暖了身子，卻讓健康亮起紅燈。

為了避免上述狀況，提供吃鍋進補的地雷食物及血管清道夫，幫助三高民眾遠離心血管疾病。

勿選加工火鍋料、內臟、肥肉

◎地雷食物

●主食：加工肉品或火鍋料，如香腸、熱狗、豬雞鴨魚皮、內臟、肥肉、炸腐皮、燕餃、蝦餃、蛋餃、豬血、米血等，澱粉類為白飯、麵食。

●沾醬：沙茶醬、豆瓣醬、豆腐乳、辣油、味噌、蛋黃、花生粉等。

●餐後飲品及甜點：紅茶、冬瓜茶、珍珠奶茶、蛋糕、餅乾、冰淇淋等。

沾薄鹽醬油 冬粉蒟蒻當主食

◎血管清道夫

●主食：以增加纖維質攝取量為主，冬天季節性蔬菜，如高麗菜、茼蒿、菇類等，以未經精緻處理穀類、蒟蒻或冬粉為主食，用去皮的瘦肉、雞肉、魚肉取代脂肪含量高的梅花肉、三層肉等，選擇適量蛋白質食物，如豆腐、蛋。

●沾醬：改用薄鹽醬油輔以蔥、薑、蒜、香菜。

●餐後飲品及甜點：以季節性水果如橘子、芭樂、柳丁為主，若有一個拳頭大小，以一個為限，一天最多吃兩個，飲品選擇無糖飲料。

除了藉由食物保護心血管外，也應避免抽菸及二手菸，適量飲酒，多注意保暖和休息，培養規律運動及睡眠時間，才能安心過冬。

（作者為亞洲大學附屬醫院營養師）

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