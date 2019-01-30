過年走春 全台都能賞花海

2019-01-30

〔記者蕭玗欣、簡惠茹／台北報導〕今年農曆春節連假長達九天，許多民眾規劃舉家出遊。旅遊業者推薦，二月春暖花開，到台中武陵農場、南投九族文化村、嘉義阿里山，可欣賞滿山盛開的櫻花，花東則有波斯菊和金黃色的油菜花綻放。

易遊網公布全台走春玩點攻略，建議賞花應景的走春玩法，包括花蓮富里花海或台東池上花海，可看到粉紫色系的波斯菊和金黃色的油菜花同步綻放。此外，台中花博過年期間加入節慶佈置和主題活動，更添新年喜氣。

南部看紫斑蝶、燈會

若喜愛生態之旅，則要把握三月底前才看得到的紫斑蝶。茂林「紫蝶幽谷」曾獲米其林台灣綠色指南三星級（最高等級）必遊推薦，值得走訪。此外，屏東有墾丁小奈良之稱的「鹿境生態梅花鹿園」，則是全台第一個人工復育、馴養，並開放互動、餵食的梅花鹿生態園區，旅客可近距離體驗梅花鹿的「萌魅力」。

喜歡濃厚節慶氣氛的旅客，台南月津港燈節二月二日開幕登場，大型藝術燈飾搭配水面倒映光影；即將在二月十九日元宵節展開的台灣燈會，今年則將結合台灣在地意象，打造綿延五公里的華麗燈飾，繽紛熱鬧。

森林遊樂區推出春節活動

農委會林務局表示，所有森林遊樂區在初一到初六都會推出春節相關活動，例如羅東林業文化園區有「拓進林場印見幸福」遊戲，東眼山國家森林遊樂區年初一至初六有泰雅族樂舞表演等。而武陵、阿里山與富源國家森林遊樂區，以及檜意森活村、阿里山林業鐵路除夕不打烊，歡迎大家新年走春、享受森林之美。

林務局指出，為了避免聯外交通壅塞，春節初一至初五期間，八仙山與阿里山國家森林遊樂區特別提供免費接駁車，方便大家前往。另外，太平山國家森林遊樂區也提供園區內接駁服務。

林務局也特別提醒，今年藤枝及向陽國家森林遊樂區因受風災影響尚在休園中。

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