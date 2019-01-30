連坐處罰惹反彈！蘇揆：旅行社若透過團客帶肉品 才受罰

2019-01-30

〔記者李欣芳、簡惠茹、洪定宏、李立法／綜合報導〕為防範非洲豬瘟，行政院長蘇貞昌前天要求交通部研議罰則，對於旅行團旅客夾帶肉品入境，旅行社及導遊要負連帶責任，引發反彈。蘇揆昨晚在其官方Line群組強調，業者若違法或透過旅客攜帶肉品才會受罰，未來如有違法，將視個案認定。

蘇揆表示，他並沒有要求業者搜查觀光客的行李，但防疫如同作戰，如果人人抱持事不關己的態度，那麼非洲豬瘟一定進台灣，養豬業將全倒，外國遊客及各地觀光客也不會來。

他昨晚在Line群組表示，旅行業、領隊或導遊人員如有違法自行或透過旅客攜帶農委會公告的豬肉產品，可能衝擊國家整體防疫，觀光局得依「發展觀光條例」第五十三條規定，處三到十五萬元及一到五萬元罰鍰。未來如有團客違規攜帶肉品入境，將依照個案狀況認定，希望大家一起來把關，保護台灣豬，保護我們的滷肉飯。

「為了滷肉飯，我可以跟你耗一整天」，海洋委員會臉書粉絲頁前晚PO出的照片，獲得熱烈回響。海委會臉書小編昨天再PO出滷肉飯套餐照片，強調兩碗滷肉飯、一份燙青菜、一份豆腐、一顆滷蛋、一碗味噌湯，「這樣才一百元」，還特別註明「開放全台肉燥飯滷肉飯進攻」，再次創造話題。

又有中客違規 拒入境第3例

另一方面，昨天又有中國旅客違規攜帶豬肉製品來台，關務署台北關查獲廿八歲男子攜帶紅腸、加工豬肉產品及烤鴨共計二．九二公斤，卻未主動申報。由於他無法繳清廿萬元罰款而遭拒絕入境，這是新措施實施以來，拒絕入境的第三例，全是中國籍人士。

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