去年328名兒童事故傷亡 5項用品最致命

2019-01-30

〔記者林曉雲／台北報導〕去年有三二八名兒童事故傷亡，靖娟基金會昨舉辦「一○七年兒童事故傷害新聞統計分析記者會」，警告其中六歲以下幼童占比逾五成。對照美國公告標準，易致兒童窒息五項高危險用品，包括下拉式嬰兒床、洗澡椅、厚毛毯、床圍與布料背巾，呼籲父母多一分留意，孩子多一分保障。

美國禁賣下拉式嬰兒床、洗澡椅

基金會表示，美國已禁止製造及販售下拉式嬰兒床，因柵欄容易脫離，恐造成嬰兒被卡在柵欄與床板之間。洗澡椅沒有安全帶，寶寶坐著掙扎扭動時易翻倒，造成跌落溺水，美國已回收數種洗澡椅。

厚毛毯、床圍、背巾易讓嬰兒窒息

此外，基金會執行長林月琴表示，厚毛毯易掩蓋六個月以下嬰兒，導致無法呼吸，年幼的嬰兒還不會翻身，無力自行撥開毛毯。床圍是為了預防嬰兒撞到床，或手腳卡在嬰兒床的欄杆之間，但美國已有多起因床圍窒息死亡案例，美國兒科醫學會也呼籲父母勿用床圍。布料背巾的危險在於四個月以下嬰兒口鼻緊貼父母身體，或口鼻被布料遮蓋導致窒息，建議四個月以下嬰兒不要使用。

勿用機車載五歲以下孩童

靖娟基金會也持續關注機車載童的安全，林月琴表示，依警政署統計數據，十八歲以下傷亡車禍，機車傷亡占比達六成，呼籲父母勿用機車載五歲以下孩童；即使要載六歲以上孩童，時速也應下降到卅公里。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/