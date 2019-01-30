12歲女童打疫苗仍染流感 發病3天亡／上週就醫突破10萬人次 新增55重症、6死

2019-01-30

〔記者林惠琴／台北報導〕上週類流感門急診就診數突破十萬人次，新增五十五例重症、六例死亡，死亡案例是本流感季單週最高紀錄。疾管署預估疫情將於春節攀上高峰，尤其此次流行H1N1病毒，中壯年也有罹病風險。且兒童較易併發腦炎，比如上週新增的十二歲女童死亡案例，雖有施打流感疫苗，但併發腦炎病程變化快速，從發病到死亡僅三天。

A型流感為主 春節將攀高峰

根據疾管署資料，近四週社區流感病毒以Ａ型為主，H1N1占六十一．一％、H3N2占三十八．九％。疾管署副署長羅一鈞警告，H1N1曾在三年前大流行，當時急診一床難求，今年疫情也不容輕忽，推估除夕至初五類流感急診就診數將達到二萬八千至三萬九千人次，尤其集中初二、初三，衛福部多次開會討論應變計畫。

H1N1不只侵襲嬰幼兒、老年人，中壯年也有一定風險，像是上週新增重症，六十五歲以上占了近五成，五十至六十四歲也有近三成。

兒童染H1N1 易併發腦炎

此外，兒童感染H1N1併發腦炎機會較高。羅一鈞指出，本流感季H1N1併發腦炎已有三例，包含去年十月南部八歲女童、發病兩天死亡；十一月東部二歲女童、發病四天死亡；以及昨公布的新增個案，提醒類似病例患者可能出現意識不清、全身抽搐，甚至是莫名大吼大叫等情形。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉說明，從去年十月進入本流感季以來，已累計三四九例流感重症，是近五年同期最高，二十七例死亡則是近五年同期次低。

台灣急診醫學會秘書長、林口長庚醫院急診醫學科副主任薛承君提醒，連假期間若出現咳嗽、發燒、流鼻水症狀，可利用健保快易通APP查詢鄰近醫療院所就醫。若有胸口痛、咳嗽痰濃、意識改變、低血壓等症狀，則要儘速到大醫院。

羅一鈞提醒，截至一月二十七日，尚有約八．九萬劑公費流感疫苗，符合資格民眾宜儘快接種。

近5年同期流感重症與死亡病例數

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