補強兒虐漏網 全面通報「小媽媽」／衛福部也將透過預防針施打紀錄 及早追蹤6歲以下兒童

2019-01-30

〔記者李欣芳、林惠琴／台北報導〕虐童事件頻傳，令人不忍。行政院修補社會安全網漏洞，政務委員林萬億昨邀跨部會及地方政府會商後決定，未來當醫院或學校發現未成年懷孕的小媽媽，將一律通報、轉介列為脆弱家庭，全面強化小媽媽通報機制。同時，衛福部正布建「全方位兒童醫療照護網絡」，將透過預防針施打紀錄，全面追蹤未定時打預防針的六歲以下兒童，防止虐童悲劇。

去年兒虐通報近6萬件 開案率不到2成

林萬億指出，根據統計，重大兒虐事件九成是六歲以下兒童，三歲以下受害者占八十一％，一歲以下的兒虐受害者有四十％，去年通報到兒少保護系統者，共有五萬九九三六件，但開案率僅十九．六％，代表儘管有兒少保護或家防通報系統，但仍有潛在的兒虐黑數。

林萬億表示，衛福部正在布建「全方位兒童醫療照護網絡」，未來醫院將透過出生紀錄來勾稽追蹤六歲以下兒童施打預防針的紀錄，若沒有按時施打，要及早發現、及早介入。衛福部三、四月間會將此案呈報行政院核定後實施。

疾管署表示，去年六歲以下兒童約三．五萬人次逾期未接種，目前的做法是衛生局先打電話聯繫，若六個月未獲回應，就聯繫戶籍地村里長追蹤，或函送警政機關搜尋、家訪，約能發現五百至六百多名照顧不佳或下落不明兒童，若有疑似兒虐個案，即轉介社會局處理。

行政院長蘇貞昌日前指虐童事件是「人神共憤、天地不容」，指示「該修法就修法，該補強的破洞儘快找到對策」，林萬億昨邀衛福部等相關部會及地方政府代表召開會議，盤點現行社會安全網做法與地方執行上的漏洞。

林萬億會後表示，台南先前發生一歲女童疑遭凌虐致死案，女童的母親未成年懷孕、生產，但沒有被社會安全網掌握，這是因過去認為未成年懷孕不算兒虐案件，不一定會通報社福單位，但顯然未成年懷孕的家庭功能不夠完善。

每年約800名小媽媽 將列為脆弱家庭

林萬億說，每年約有七、八百名未成年懷孕的小媽媽，根據統計，一○五學年度人數為七八四人，其中繼續就學者五二八人，休學者二五六。未來將從醫院和學校雙管齊下，一旦學校發現未成年懷孕的學生，或醫院發現有未成年產檢、生產者，都要通報或轉介到縣市的社福中心，列為脆弱家庭。

持續建置社福中心 明年目標154個

地方政府代表反映人力不足，林說，政府也將持續布建社會安全網，希望二○二○年時，達到建置一五四個社福中心、社工人力三○二一人的目標。

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