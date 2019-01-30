北市私立高中職學雜費上限 漲至54256元

2019-01-30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕凍漲十五年的台北市私立高中職學雜費確定調漲。多所私校反映辦學成本增加，北市教育局與校方、家長多次商討，拍板決定從現行學雜費上限四萬九七五六元，放寬為五萬四二五六元，調高四千五百元、增幅近一成。新制今年八月一日起實施，一○八學年度入學的新生適用。

調高4500元 8月起實施

十二年國教實施後，家戶年收入若在一四八萬元以下者免學費，為讓學校辦學有彈性，學校仍會收取雜費。目前北市學雜費收費方式分成標準收費、彈性收費、開放收費三種。北市廿五所私立高中職，十七所彈性收費，目前下限一萬六○二○元、上限四萬九七五六元。

受少子化影響，招生不佳且經營成本提高，近年私校校長盼能放寬彈性收費的上限，突破四萬九七五六元「天花板」的限制。

私立大同高中校長陳火炎表示，調整上限只是治標，但至少給私校一口氣，仍期盼政府重視私校，找出方法解決。

滬江高中校長蔡玲玲直言，調高學雜費對部分經濟弱勢的孩子，只會加重負擔，不打算調高學雜費，還會提供大量獎學金，協助學生穩定求學。

北市高職聯總會長方美月說，物價水準提高與辦學成本都漲，支持調整學雜費。相信家長不會只看學費，也會重視師資與教學環境。

教育局：須符合6條件

教育局長曾燦金指出，學雜費的彈性收費已經審核通過，但他強調「是有條件放寬」，要符合六個條件，例如合格教師比率達八成、在彈性收費提撥至少三％作為獎助學金等。

教育局主任秘書陳素慧表示，新制從一○八學年度實施，下學期開放十七所採取彈性收費的私校向教育局申請，招生簡章須寫清楚收取的費用。

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