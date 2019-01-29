心肌梗塞 年輕人也要提防

2019-01-29

記者歐素美／台中報導

24歲也心肌梗塞！台中慈濟醫院1個月內連續收治3名24到35歲急性心肌梗塞病患，醫師指出，心肌梗塞有年輕化趨勢，呼籲年輕人應注意膽固醇、糖尿病、三酸甘油脂指數與家族病史，避免猝死。

台中慈濟醫院心臟內科醫師陳美綾表示，冬天是心肌梗塞好發季節，但年輕人胸痛就醫，一般不會直接聯想是心肌梗塞，但去年11月卻連續出現3名年輕病患因心肌梗塞就醫，他們皆有體重控制不佳情形，其中2名20多歲病患體重都超過90公斤。

年僅24歲的湯先生有遺傳性糖尿病，長期追蹤治療，但血糖控制不佳，去年11月突然胸痛就醫，經檢查發現冠狀動脈左前血管中段阻塞，馬上住院做心導管治療。

28歲的林先生因突發胸悶、胸痛、冒冷汗住院，檢查確認冠狀動脈右側血管百分百阻塞，發病前沒有任何症狀，也沒有三高病史。

35歲的謝先生胸部悶痛多日，走一下就很喘、很悶，急診檢查發現冠狀動脈3條有2條百分百阻塞，原來，他經商常應酬抽菸，前年春節曾胸部悶痛，自認年輕忍忍就過，去年11月再次胸痛，本來打算深呼吸忍下去，幸太太硬拖著他就醫。

謝先生經住院檢查，發現有「三高」但他都不知道自己的身體狀況，若一直不治療，恐猝死或併發心臟衰竭。

避免三高 否則增加危險因子

陳美綾說，膽固醇是導致心肌梗塞最主要的危險因子，低密度膽固醇過高會沉積在血管內皮，導致血管慢性發炎，產生粥狀動脈硬化，進而形成血管阻塞，提醒民眾應建立良好生活飲食習慣，同時降低工作壓力、改善睡眠品質，並避免吸入PM2.5。

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