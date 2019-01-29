睪丸無精又罹癌 人工生殖助圓子夢

2019-01-29

記者林惠琴／台北報導

罕見！29歲陳先生在青少年時期因隱睪症切除左側睪丸，僅存的右側睪丸在新婚後也發現精液無精子，並確診罹癌，必須手術切除，恐無法傳宗接代，但台北榮總醫療團隊從摘除的右側睪丸直接取得殘存精子，再搭配人工生殖技術，總算讓陳太太成功懷孕，一圓陳先生的當爸夢！

台北榮總泌尿部醫師黃奕燊說明，正常1CC的精液會有1500萬隻的精子，若少於此數目為寡精症，低於500萬隻更為嚴重寡精症，完全找不到精子則是無精症；目前臨床病例約15%是基因異常所造成，其餘多數原因尚不明。

台北榮總泌尿部主任黃志賢指出，罹患無精症的男性，雖然精液沒有精子，但不代表體內沒有精子，仍有約50%的患者可藉由睪丸顯微取精手術，在睪丸內找到精子。

至於睪丸癌，黃志賢表示，發生率不高，約占所有罹癌男性1%，常見於20至35歲生育年齡族群，而有惡性腫瘤的睪丸，可能因細胞激素與生殖細胞本身癌化，導致該側睪丸內的造精功能變差。

陳先生說，有些醫師建議他和太太借精生子，但因無法接受，遍訪各大醫院後，終於在台北榮總找到一線生機。

黃志賢提及，陳先生只剩下一顆睪丸，卻發生無精症與睪丸癌，實在很罕見。在切除右側睪丸後，利用手術顯微鏡針對取下來的睪丸執行取精，順利在殘存不多的曲細精管組織中尋得精子，再送至胚胎室執行卵細胞質內單一精蟲顯微注射。

台北榮總婦女醫學部生殖內分泌不孕症科醫師李新揚指出，在人工生殖技術協助下，陳太太已順利懷孕5個月，且尚有3個胚胎在冷凍庫存中，可再提供後續第2、3胎生育需求。

台北榮總泌尿部醫師陳威任強調，因不孕而求診的夫妻，單純女方問題占1/3，單純男方問題占1/3，男女雙方均有需要矯正的問題占1/3，因此若有生育計畫，但未避孕1年仍未懷孕，可至醫院做檢查，男方看泌尿科，女方看婦產科，以利儘速找出原因。

另外，黃志賢提醒，睪丸癌主要症狀是無痛性的不正常睪丸增大與硬塊，男性可於洗澡時，透過陰囊觸摸睪丸，若摸到不正常硬塊或兩側不對稱，最好快速就醫。

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