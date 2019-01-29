養貓過敏 輕熟女喉嚨卡卡

2019-01-29

文／陳亮宇

29歲的詹小姐3個月前養貓咪出現過敏反應，透過抗組織胺緩解症狀後，卻漸漸感到喉嚨搔癢難耐，每當喉嚨癢，便會用力清喉嚨，卻總清不出卡在喉嚨的老痰，此舉卻引起同事側目，讓她十分尷尬。

詹小姐因喉嚨卡卡的問題，先去診所看病，診斷結果為胃食道逆流造成慢性咽喉炎，於是服用胃藥治療，但喉嚨卡卡和癢的情形日益嚴重。

於是她再次就醫檢查，才發現是因服用抗組織胺，使得黏稠鼻涕倒流，造成喉嚨卡痰，除建議她遠離貓毛等過敏原外，也將抗組織胺減量、給予鼻部局部噴劑和黏液稀釋劑，才徹底改善眼睛、鼻子的過敏現象，和喉嚨卡卡的情形。

抗組織胺副作用影響

醫學上所指的慢性咽喉炎，為胃咽喉逆流（胃酸因生活習慣或食道上括約肌的功能不佳，而逆流到咽喉所產生的喉嚨不適）所致，但門診常見許多慢性喉嚨不適的患者，發病原因卻是鼻涕倒流、扁桃腺結石、睡眠呼吸中止症、喉部或頸部腫瘤等造成。

不少患者對貓毛過敏，就診後都先規律使用抗組織胺緩解症狀，但因抗組織胺雖會使鼻水變少，減輕過敏反應，但鼻水卻會變得濃稠，一旦鼻涕倒流時，就容易卡在喉嚨，造成喉嚨不適，故建議有貓毛過敏體質的患者可將貓咪送人，或偶爾探視即可，並輔以藥物治療。同時透過定期洗鼻子，改善鼻腔環境，改善清喉嚨時產生的怪聲音，不再因清喉嚨引來異樣眼光。

由於一般民眾較難以分辨何種原因引起喉嚨搔癢、卡卡等問題，建議應就醫，請醫師診斷。

治療方面，過敏性鼻炎的患者，可透過抗組織胺與黏液稀釋劑改善，若已有感染造成鼻竇炎，則須服用抗生素。

鼻涕倒流除了透過藥物治療外，建議平時可多喝水稀釋鼻分泌物，降低鼻腔與喉嚨不適，並定期以溫鹽水洗鼻腔，減少家中過敏原；若待在冷氣房或暖氣房的時間較長，可多放一杯水，避免因空氣乾燥引起不適。

（作者為亞洲大學附屬醫院頭頸外科主任）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/