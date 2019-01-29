親親抱抱毛小孩 感染貓咪癬

2019-01-29

文／張郁琳

小琪上個月收到了一份她期待已久的禮物，是一隻可愛的小貓咪。由於貓咪靈巧機智，萌氣逼人，所以小琪每天都開心地跟貓咪親親抱抱，呵護至極，甚至抱著貓咪一起睡覺。

兩週後，她發現頸部出現一個類似蚊子叮咬的紅疹，剛開始以為是蟲咬，不以為意，後來紅疹慢慢變大且越來越癢，臉部也出現類似症狀，才趕緊就醫檢查。

小琪就醫時，我發現她的頸部、臉部、胸口和手臂都有約2公分大小的環狀紅疹，上面有脫屑的現象，就懷疑是動物黴菌引起的感染，我問小琪是否有養寵物？確認了小琪是因為飼養貓咪而引起的貓咪癬。

黴菌引發環狀紅疹

因為飼養寵物而感染動物癬的案例，其實不勝枚舉，其中以飼養貓咪及兔子最為常見。由於飼主喜歡擁抱及親近寵物，所以容易在接觸寵物的位置出現紅疹，例如臉部、頸部、胸口以及手臂，其特徵是錢幣狀圓形紅斑，外圍會有脫屑，觸診會有粗糙感。

仔細觀察可發現，外圍較中間嚴重，彷彿環狀的特徵。嚴重時，可能會有小水泡、膿皰或是搔抓結痂現象，由於這些黴菌的正常宿主並非人類，所以感染到人的皮膚時，會產生較強的免疫反應而產生劇癢症狀。

治療上採用抗黴菌藥物，視嚴重狀況及病灶多寡，決定外用塗抹藥膏或是搭配口服藥物。由於黴菌本身較為頑強，療程約需6至8週，所以治療過程一定要足夠，否則容易一再復發。

寵物也要就診避復發

此外，寵物也需要帶去給動物醫師檢查治療，這樣才不會一直重複感染。

飼養毛小孩，就像照顧自己家人一樣，跟牠們親近玩樂之餘，也要費心照顧牠們。平時的清潔消毒工作要做好，保持環境通風，避免潮濕。

接觸寵物或是處理完寵物的物品之後，記得要洗手，盡量不要跟寵物同床而眠。

此外，定期檢查寵物的皮膚，如果發現自己或寵物出現皮膚異常症狀，一定要及早就醫，不要自己亂抹成藥，以免延誤就醫而讓病灶擴大，或傳染給其他家人。

只要好好遵照醫師指示治療，都可以讓動物跟主人痊癒，千萬不要因為毛小孩生病就棄養，讓你的寶貝變成流浪兒喔！

（作者為黃瑛超皮膚科診所主治醫師）

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