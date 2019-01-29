邵族領域撤銷 孔雀園開發商拚環評復活

2019-01-29

〔記者謝介裕、蕭玗欣／綜合報導〕南投縣魚池鄉邵族傳統領域劃設經南投縣府及魚池鄉公所訴願成功，行政院公告需撤銷。縣府昨就「魚池鄉日月潭孔雀園土地觀光遊憩重大設施ＢＯＴ案」環評遭環保署否決撤銷一事，與得標廠商「孔雀園觀光股份有限公司」討論後，決定由廠商出面向台北高等行政法院提出行政訴訟，力拚該案環評結果能「敗部復活」。

孔雀園ＢＯＴ案基地面積約一．六公頃，依招標規定，投資金額不得低於十億元，得標廠商則擁有五十年的經營權，二○一六年縣府辦理招標後，由「孔雀園觀光股份有限公司」得標。

邵族一直以孔雀園為其傳統領域，去年六月縣府通過該案環評後，邵族民眾無法認同，立即提出訴願。環保署審查後，認為縣府在去年六月十二日召開環評會前一天（即去年六月十一日），原民會已公告孔雀園屬於邵族傳統領域，縣府審查結論屬違法，予以撤銷並要求該案須重新進行環評審查。

惟本月廿五日，行政院就原民會公告包括孔雀園在內的魚池鄉近三分之二面積被劃入邵族傳統領域方面，認為「程序不無瑕疵」，撤銷邵族傳統領域的公告。

孔雀園觀光股份有限公司表示，得標該案兩年來原地踏步，如今行政院撤銷邵族傳統領域的公告，開發案環評遭環保署撤銷的理由便不存在，將就相關資料及事證，再向法院據理力爭。

邵族民族議會發聲明表示，行政院訴願決定書中僅針對原民會劃設做法指稱「程序不無瑕疵」，並非否定邵族傳統領域土地的歷史事實，希望原民會儘速補正程序，也呼籲縣府「懸崖勒馬」。

環保署綜計處處長劉宗勇表示，南投縣府環評案已撤銷，孔雀園若不服可進行訴訟，否則該案就必須由環保署重新進行環評審查，環署同樣會要求開發單位就當地原民及環境議題評估。

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