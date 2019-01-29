高麗菜農補助加碼 2月下旬啟動

2019-01-29

〔記者陳冠備／彰化報導〕高麗菜經常面臨產銷失衡、價格崩跌情況，行政院農委會推出「高麗菜登記收入保障制度」，確保農民收益，最快二月下旬上路。農委會主委陳吉仲昨前往高麗菜主要產地彰化縣竹塘鄉，說明相關配套措施，強調只要遇到菜價下滑，農委會就啟動保障機制；事先登記且有一定品質者，以每公斤至少六元收購，並優先協助加工、外銷等，另加入產銷履歷業者，每公頃加碼補助一萬五千元。

加入產銷履歷 每公頃多1.5萬

「菜土菜金」常被拿來形容高麗菜價格，行情好時，一顆可賣到數百元；盛產時，一顆五元都沒人要。農糧署長胡忠一表示，新制會公布全國高麗菜種植狀況，提供預警風險。在農會受理登記時，農民提供地號、面積等供預警場勘；遇到價格下滑，農糧署將啟動農民團體、加工廠，以每公斤六元以上收購。若仍未紓解產銷壓力，則每公頃補助十萬元耕鋤，登記補助以兩公頃為上限，惟每年不限登記次數。另外，加入產銷履歷的農民，每公頃額外補助一萬五千元。

胡忠一說，近兩年高麗菜盛產，農糧署花費兩千萬元補助加工廠與促銷等費用，實非長久之計，產業必須自主，農曆年後將與全國主要高麗菜產地農會進行教育訓練。

降低損失 神農獎菜農按讚

神農獎得主、竹塘鄉蔬菜產銷班第九班班長蔡宜修表示，加入登記者還能申請有機肥料每公頃最高三萬元補助，耕鋤補助提高至每公頃十萬元，這些誘因都有助登記制度落實，讓統整的數據更有參考價值，降低農民收益損失。

陳吉仲指出，高麗菜是台灣最重要蔬菜類，為避免產期集中影響收益，農委會召集產地農民團體、地方政府、地區農會、專業育苗業者及專家學者召開四次會議研商，因此，這次政策是由下而上形成的。他表示，登記背後的意義是希望能達到有效生產管理，高麗菜是第一個，後續會提出更多品項。

登記保障制度表格

農委會召集產地農民團體、地方政府、地區農會、專業育苗業者等一起啟動高麗菜登記收入保障制度。（記者陳冠備攝）

神農獎得主蔡宜修表示，這次保障制度能確保農民種植收益，讓農民有感。（記者陳冠備攝）

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