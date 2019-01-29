台大回聘涉詐公款教授 立委控教部包庇

2019-01-29

〔記者林曉雲／台北報導〕台大獸醫學院教授林中天遭檢舉擅用國家研究計畫公帑，購買昂貴的動物眼藥水，帶回兼職的私人診所販售，因林坦承犯罪，且繳回不法所得百萬元，北檢給予緩起訴兩年；但立委黃國昌爆料，台大竟回聘林為教授，也質疑教育部涉及掩護不法。

黃國昌痛批，林中天獲緩起訴後，台大即回聘林中天為教授，教育部用「大學自治」包庇詐領公款的教授在台大教書，學術紀律與風骨蕩然無存。

教育部人事處表示，林中天涉詐欺案是否符合教師法第十四條第一項規定，已達應予解聘、停聘或不續聘程度，依大學法和教師法，屬學校教評會的審議權限。教育部去年九月及今年一月已兩度函請台大釐清，甚至援引最高行政法院判決意旨，要求台大審酌是否有復議及重啟程序之需要，並無縱容。

檢方認定，五十三歲林中天從二○○七年至二○一三年之間，利用國科會（現為科技部）和農委會委託辦理「菊花對於大鼠模式之糖尿病性白內障及視網膜病變的抑制及抗氧化作用」等研究計畫，向六家廠商購買「舒而坦」等九種動物眼藥水，再向台大申請經費百萬元；二○一五年七月，廉政署開始調查林中天涉不法行為，當年年底林中天主動請辭台大教授。而後台北地檢署認定其有詐欺犯行。

台大：經三級三審及校評會同意

台大校方對於回聘一事則回應，二○一五年五月林中天是以身體不適為由而辭去教授職務，二○一六年十月生物資源暨農學院獸醫專業學院臨床動物醫學研究所，提出新聘林中天為教授申請案，經過三級三審制度及校評會，認為林中天在臨床獸醫眼科、比較眼科等專業領域符合聘任資格，才同意聘任林中天為教授。林中天本人昨未出面回應。

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