醫院發年終 長庚6個月+1.5萬最高

2019-01-29

〔記者林惠琴／台北報導〕農曆春節即將來臨，今年各大醫院年終獎金普遍維持水準，以長庚體系醫院六個月加一萬五千元紅包最高。部分醫院更加碼，比如振興醫院上看四至四．二五個月，馬偕醫院則是除了年終獎金外，春節紅包從去年的一萬五千元增至二萬五千元。

長庚醫院今年是第二年發出六個月年終獎金加一萬五千元紅包，令不少同業稱羨；長庚醫院發言人黃璟隆表示，醫務、股利等收入增加，且員工表現優異，因此共計發放四十四億元，以底薪計算，平均每名護理人員可領到十多萬元，醫師上看二、三十萬元。

振興護理師平均領12到15萬元

振興醫院副院長蔡勝國指出，因為董事會體恤員工辛勞，今年年終獎金拍板四至四．二五個月，較去年的三．七五個月約增加○．五個月，以護理人員來說，平均可領到十二萬至十五萬元。

新光醫院副院長洪子仁說明，為了留住人才，十分重視醫護人員的福利，今年年終獎金比照去年，落在三至三．七五個月，並加發三千元特別獎金。

洪子仁也提及，醫院提供員工住宿每月收費二千五百元，原本年資滿兩年的醫護人員，院方會退費六萬元，等於兩年住宿費全免，近期又新增年資再滿第三、四年，加碼退費六萬元，也就是這兩年住宿費也免，平日尚有電影欣賞會等聯誼活動。

台大、北榮、三總比照公務員

馬偕醫院副院長張文瀚說，今年醫院營運收入增加，除了年終獎金一個月外，春節獎金從去年的一萬五千元提高至二萬五千元。

台北醫學大學附設醫院的年終獎金，也是比照去年發放一．五個月，但另有考核獎金、獎勵金、春節禮金等。

台大醫院、台北榮總及三軍總醫院等公立醫院，員工的年終獎金比照公務員標準，依照考績可達一．五個月。

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