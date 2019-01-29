和平醫院群聚染流感 再添一死／累計15人感染 死者為相關接觸者 從發病到死亡僅3天

2019-01-29

〔記者周彥妤、林惠琴／台北報導〕台北市立聯合醫院和平院區流感群聚感染事件持續擴大！原連同護理師、病人以及帶學生到該院的實習老師，共十四人中鏢，其中一名五旬女身亡，昨再新增八十二歲女性患者也疑似流感併發重症死亡，從發病到死亡僅短短三天，群聚感染人數累計至十五人。

81名接觸者 持續追蹤監測至二月二日

和平院區流感群聚感染事件共有六名護理人員、八名患者、一名實習老師染病。新增死亡案例並非第一波群聚感染者、而是相關接觸者。目前相關接觸者尚有八十一名，將持續追蹤監測至二月二日。

疾管署副署長羅一鈞表示，該名八十二歲女性本身有糖尿病，一月十五日起，因皮膚性疾病入住和平院區。但婦人在二十五日至二十六日卻陸續出現發燒與呼吸困難等症狀，快篩發現是Ａ型流感，並確診肺炎、收治加護病房，通報疑似流感併發重症，推測可能在一月二十一日前後遭感染；由於病程變化快速，昨早死亡。

聯醫群聚流感第一名感染者廿三日死亡，院方拖至廿五日才說明，昨依舊待消息曝光，經媒體詢問才被動承認再添一死，引發議論。

北市衛生局要求聯醫釐清感染源

北市衛生局將要求市聯醫提出檢討報告，釐清死亡個案的感染源為醫護人員或其他住院病患及可歸責對象。

羅一鈞指出，一月二十四日與台北市衛生局赴和平院區實地查訪，確認院方落實相關隔離、預防性投藥等感染管制措施，暫時不改變對該院疫情應可獲控制的評估，但會協同專家團隊實地協助完成各項疫情控制工作。

上週類流感門急診逾10萬人次 5年次高

針對全國流感疫情，疾管署統計，從去年十月進入本流感季以來，上週類流感門急診就診已突破十萬人次大關，為近五年同期次高。

疾管署提醒，流感病程變化快速，一旦出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變或低血壓等危險徵兆時，應儘速至大醫院就醫，必要時可按醫師指示使用抗病毒藥劑。

全國二十二縣市二月二日至十日春節期間，總計一五四家醫療機構開設類流感門診一四六六診次，有需要的民眾可利用。

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