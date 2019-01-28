兒童便秘要就醫 別只依賴灌腸藥

2019-01-28

文／林洧瑄

年關將近，現代人飲食精緻化，多食油炸食物、少高纖蔬果，有可能導致便秘的發生。在兒童醫院急診統計，因急性腹痛送醫，其中約有8、9成正是因為便秘導致，兒童腸胃科門診中更是不乏6歲以下的幼兒有便秘問題。

家長共同的疑問是「小朋友幾天排便一次才算正常？」根據2016年發表的功能性胃腸道疾病羅馬準則第4版（Rome IV），兒童的便秘診斷，需有症狀一個月以上，一週排便少於2次、一週大於一次的滲便，就可能有便秘問題。

雖然便秘不會威脅生命，但便秘肚痛或排便會痛，往往讓焦急的父母不知所措，大大影響兒童和家庭的生活品質。

大部分的兒童便秘屬於功能性便秘，可從改變飲食、調整排便習慣和使用藥物來改善。常見的便秘治療藥物有外用灌腸藥品，效果最快，適合用在已經多天未排便的情況，但不建議太頻繁使用，對腸道刺激性大，也容易產生依賴。

口服的軟便劑（如氧化鎂）與瀉藥，是最常使用來治療便秘的藥品。

益生菌的使用，在小兒便秘治療的有效性與安全性一直很受爭議，市面上價格不菲的產品琳琅滿目，哪一種效果最好？劑量如何給予？服用療程需要多久？是很多父母想了解的問題。

一些小型研究資料顯示，使用益生菌可增加排便頻率、改善糞便稠度和增加腸道蠕動，但大多數的研究顯示，益生菌在嚴重便秘的治療效果，並沒有顯著的改善差異。

當兒童發生便秘時，許多家長會有利用改變飲食和服用益生菌便可防止便秘的迷思，效果可能沒有預期的有效，其實尋求專科醫師的幫助，適當使用軟便劑合併飲食調整及排便行為改變，來解決已發生的便秘才是正確的做法，有些兒童需要幾個月甚至幾年的軟便劑治療，讓大腸直腸功能恢復正常。

定期回診追蹤，調整藥物，循序漸進地停藥，才是治療兒童便秘有效的方法。

（作者為彰化基督教醫院藥師）

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