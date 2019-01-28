豬瘟阻絕境外 年關最大挑戰

2019-01-28

記者簡惠茹、黃以敬／專訪

農委會主委陳吉仲上任首要，就將面對農曆春節期間的非洲豬瘟防疫考驗；陳吉仲強調，中國非洲豬瘟半年內疫情擴散速度，已遠超過非洲、歐洲等國七、八十年的疫情發展，台灣最大挑戰是要把豬瘟病毒「阻絕境外」，國內廚餘養豬則站在防疫最高原則下，須全部蒸煮。

陳吉仲指出，中國已有二十五個省市淪陷、累積逾一百多個案例。反觀一九二一年肯亞發生疫情後，傳到歐洲、俄羅斯，傳了七、八十年才到亞洲，中國不到半年就全國蔓延，且疫情還在持續擴散，周邊所有國家都在「剉咧等」。

兩岸台商、中客往來頻繁，台灣面對的風險和挑戰比其他國家更嚴峻，第一道防線就是要阻絕境外，不能讓病毒進台灣，尤其春節期間是歷年查獲攜帶違禁品最高峰，目前已完成非洲豬瘟高風險班次，各機場港口託運行李和手提行李百分之百檢查。

去年違規攜帶非洲豬瘟疫區豬肉品來台的罰款提高到一百萬元，十二月十八日開始罰二十萬，違規全來自中國，迄今驗出豬瘟病毒十多件肉品也全都來自中國。我國一再向中國反映，但中國相關資訊零，也沒向中國旅客宣導管控，所以台灣必須自己做好把關，不配合防疫規定者就不應入境，危害台灣養豬業。

他也呼籲民眾不要把生豬肉混入廚餘，而是要放入垃圾送焚化爐燒掉；民眾一個小動作，就是幫養豬業一個大忙。

全面禁廚餘養豬 恐釀更大災難

農委會盤查二○四五場廚餘養豬場，已有兩百多場停養，六十八場退場，還有兩百二十場拿飼料補助轉型，三百五十七場經環保署檢核有合格蒸煮，剩下有蒸煮但未必通過檢核，都要求儘速把設備弄好，降低風險。

陳吉仲強調，目前不能禁止廚餘養豬，市場還是對口感較好的黑豬肉有需求，且廚餘牽涉到跨縣市環保問題，例如屏東三百多場有十一萬頭黑豬，吃的廚餘九成來自高雄；桃園是第二大廚餘養豬，主要廚餘則來自新北和台北，如果各縣市各自為政、貿然全面禁止，恐導致更大災難。

對於豬農減養恐衝擊豬肉市場，陳吉仲坦言，去年九月就發現飼料業者的訂單減少，因豬農擔心豬瘟而減養甚或停養，農委會已擬定若有疫情比照口蹄疫補償，豬農不用擔心。

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