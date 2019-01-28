機師工會2月1日決定是否重啟罷工 華航︰工會部分訴求過苛 盼理性

2019-01-28

取得合法罷工權後 勞資協商沒進展

〔記者陳宜加、魏瑾筠／綜合報導〕機師工會去年通過罷工投票，後與華航、長榮協議停火一年，進行協商，但華航機師工會近日指華航寸步不讓，調查機師意向，已回收逾半數意向書，八成以上主張重啟罷工。機師工會二月一日將召開會員代表大會決定下一步行動。華航則聲明，工會部分訴求過苛，盼理性協商。

意向書 多數主張重啟罷工

機師工會去年八月七日通過罷工投票，取得合法罷工權，隨即與資方展開協商，核心訴求獲初步共識，若今年九月前未完成協商，工會仍擁有合法罷工權。其中華航協議內容為飛安獎金調整與勤務實際辛勞度差異加給，其餘議題一年內談成。全部達成協議後，工會同意三年不罷工。

機師工會常務理事、華航機長陳蓓蓓表示，雙方協商完全沒有進展，且辛勞度差異加給遭毀約，飛安獎金也尚無具體方案，FOQA飛行數據監控、疲勞航班等重要訴求也卡關。華航更干擾工會運作，部分會員因故退會、或被要求簽署支援罷工飛行承諾書等。

工會日前因此發出「勞資爭議與協商意向調查表」，回收逾半數的意向書多主張重啟如罷工、照章行事等爭議行動規劃。陳蓓蓓說，二月一日的會員代表大會將決定下一步，不排除重啟罷工，但不願輕易走上這一步，即使罷工也將有預告期，不會「突襲式」罷工。

華航表示，五個月內已有五次正式協商、一次談話會與數次非正式討論，飛安獎金已有共識，待雙方協議公布；疲勞航班已要求工會提供由雙方討論改善，並允諾每三個月再檢視。

勞資2月中 將開協商會議

至於辛勞加薪，目前派遣已優於民航局規定，還有國定假日給予加倍工資、非待命時段臨時抓飛發給獎金並提高外站津貼等措施。但工會額外要求紅眼航班每次多三、四千元，基於經營成本考量，無法逐一滿足需求。

桃園市勞動局表示，勞資預計二月十六日召開協商會議，希望雙方理性溝通，也會密切注意事態發展。

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