業者︰改善環境 學者︰供需失衡

2019-01-28

〔記者陳宜加／台北報導〕為改善計程車產業困境，交通部拋出補貼想法，但業界認為交通部著手改善整體環境，更勝補貼。學者認為，短期補貼對產業多少有幫助，長期應解決供需失衡問題，建議利用補貼鼓勵駕駛移轉偏鄉服務，也應輔導業者朝向智慧化經營，增加配對接單機會，車開出去有人坐。

利用補貼 鼓勵駕駛移轉偏鄉

逢甲大學運管系副教授李克聰表示，計程車最根本問題還是數量太多、供需失衡，但總量不一定要管制，應該更均勻。目前都會區計程車太多、偏鄉地區不足，交通部補助重點應放在偏遠地區；利用更多補助作為誘因。另透過改善叫車系統、資訊透明等，提升競爭力。

淡江大學運管系教授陶治中表示，短期救濟可望協助部分老舊車輛換新，多少有幫助，但長期須解決供需問題，都會區計程車明顯過多，交部應結合空車率等大數據分析，通盤評估供需關係。

他指出，政府手段包含總量管制、牌照管制，甚至強制不發照等，推動跟不上時代的計程車加速汰換。

他也建議政府鼓勵業者推動「動態配對工程」，意即計程車動態媒合空位，即時提供最短路徑、最佳費率載客，讓車開出去有人坐。同時輔導計程車經營社群網路，例如針對銀髮族、身障者或偏鄉旅遊活動等族群，增加接單機會也達共享效果，朝向智慧化經營。

消基會董事長雷立芬表示，計程車最重要的是「安全」，包括司機安全、車體安全、交通安全，但常見計程車司機與乘客發生衝突或司機違規造成事故等，導致消費者不願搭乘。

她也說，目前多數計程車均可透過APP叫車，包括車資、路線與付費機制應確保沒有爭議。計程車也應考慮對環境有所貢獻，提供消費者搭乘乾淨、綠色運輸。

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