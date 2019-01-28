解決計程車產業困境 交部將釋利多

2019-01-28

擬補貼油資、中午免費停車等 運將：先解決Uber爭議

〔記者陳宜加／台北報導〕部分計程車駕駛不滿政府遲遲未能解決計程車產業困境，擬於春節連假前夕發動抗爭，交通部長林佳龍日前宣布正研擬照顧方案改善計程車困境。據了解，交通部初步提出油資補貼、中午免收停車費等構想。不過，業者更希望交通部優先處理Uber爭議，提升整體產業環境。

部分運將擬春節前抗爭

林佳龍表示，計程車也是大眾運輸的一部分，面對競爭環境改變，必須照顧。針對Uber代表的共享經濟競爭，應規範分業管理，執行面並將兼顧雙方發展空間。

今再次座談 方案還待確定

交通部日前邀集業者、駕駛討論，初步研擬油資補貼、中午用餐時段免收停車費等措施。路政司長陳文瑞表示，方案還待確定，今將舉行第二次座談會。

中午用餐時段免收停車費為林佳龍於台中市長任內推動，計程車司機從上午十一點至下午一點路邊停車免費，盼讓運將中午好好休息；且因計程車管理權責屬於地方政府，交通部擬透過經費補助方式，逐步擴及全台。

陳文瑞透露，交通部將針對業者需要法律、財務、健康等項目協助。業者則希望先處理Uber爭議，並提出車輛總量管制、都會區與偏鄉應均衡，以及推動優良駕駛獎勵制度、加強教育訓練、打造計程車休息站等。

台北市汽車駕駛員職業工會理事長鄭力嘉表示，多數運將不希望拿納稅人的錢補貼油資或購車費用，影響社會觀感。交通部要做的是處理Uber問題；Uber與租賃業者合作從事計程車業，牌照無上限，嚴重侵蝕計程車營運空間。

台北市計程車商業同業公會理事長梁平良也說，給駕駛吃魚不如給釣竿，例如建立退休年金制度，提供公平競爭環境與誘因等。

陳文瑞回應，總量管制牽涉到市場供需問題，須做更深入討論研究，而目前國內計程車已有部分管制措施，總量逐年緩減，都會區計程車數量也未增加。

全台8.8萬輛小黃 總量緩減

交通部統計，目前全台共約八．八萬輛計程車，且除了個人經營計程車客運業，不再核發新增牌照，平均每年以一、二％比率減量，已初步有總量管制效果。

有關Uber問題，公路總局則擬修法，限制不得路邊攬客、租用車程須高於一小時等，還在廣徵意見。

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