管制藥使用不當 「藥就是毒」

2019-01-27

文／陳凱威

「藥就是毒」這個說法相當耳熟能詳，藥品若按照醫師、藥師的指示，其實都能安心使用，可改善與治癒許多疾病。然而，您手中的藥，竟有可能成為毒品？

管制藥品與毒品幾乎可說是一體兩面的關係，在分級上，大部分的管制藥品皆亦出現於毒品列表中，使得管制藥品的使用、流向顯得特別重要。管制藥品由衛福部食藥署依據特性分為4級加以管理，其中以第一級的管制等級最高。另毒品之規範由法務部巡檢司依據成癮性、濫用性、社會危害性也分4級管理。

管制藥品若依醫師、藥師指示使用，是相當安全且益於病情控制；最常見使用的管制藥品多為抗焦慮、鎮靜安眠藥物，而此類藥品卻常遭到不肖濫用，如Flunitrazepam能改善較嚴重失眠者的症狀，然若遭濫用也可能變成「約會強暴丸」。因此管制藥品若不當使用，恐怕就成為毒品。

執業藥師常常遇到聽信謠言者，想購買坊間盛傳的「聰明藥」，來幫助記憶並提振精神，然而此藥實際上為Methylphenidate，歸類在第三級管制藥品，多應用於注意力不集中症候群，若非醫療使用，此藥可視為第三級毒品。

民眾也會以各式理由欲向藥師購買管制藥品，如自行增加劑量，造成藥量不足；或誤信親友推薦或謠言想嘗試服用管制藥品；貪圖方便不願回診領取處方箋者。遇到以上狀況藥師雖無奈，但須嚴正拒絕販賣，並給予正確的衛教與觀念。然而管制藥品須由醫師診斷後開立處方，交付由藥師調劑後才可取得，絕對不可自行到藥局購買管制藥品，更不得私下買賣，此舉恐怕會被視為毒品交易。

管制藥品的使用，改善了許多人的病苦，就醫取得管制藥品可以安心服用勿驚慌，而如有剩餘或過期時，切勿任意丟棄，務必由醫療院所或藥局回收處理，更不得推薦、贈與、販賣給他人使用，讓藥品能夠助人，而非害人！

（作者為台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區藥劑科藥師）

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