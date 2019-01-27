腫塊不會痛 錯過黃金治療期

2019-01-27

文／王毓淇

「無痛」性的腫瘤常被人忽略，當患者意識到異常，想到該進一步檢查時，通常病情較嚴重，容易延誤黃金治療期。

一名60歲的女病患經轉診就醫時表示，她無意間在右側腹股溝摸到一塊腫塊，因為「無痛」也一直不以為意，情形維持2-3個月，腫塊約有4公分大小，因為家人提醒，加上自己的推測，認為可能是疝氣前往泌尿科就醫。

泌尿科醫師查看後，驚覺不對勁，立刻轉到腫瘤科安排穿刺（腹股溝淋巴結）檢查，判定為癌腫瘤，再經進一步斷層檢查及腫瘤指標顯示為卵巢癌，緊急轉入三總，安排到我的門診進行治療。

由於患者發現得比較晚，經確診後已經是卵巢癌晚期，需要盡量將腹部腫瘤拿乾淨，並進行「卵巢癌減積分期手術」。

手術範圍通常會包含：子宮、卵巢、輸卵管、網膜、淋巴及多處轉移腫瘤切除，目前已經完成切除手術，開始一連串化療。

徹底的切除病灶是治療卵巢癌的第一步，切除手術後須配合輔助性化療治療，對於可能已經擴散出去的癌細胞，還是須仰賴化學治療。

有任何腫瘤 要及早就醫

卵巢癌又稱為寧靜殺手，因為早期沒有什麼特殊症狀。同時，卵巢位於骨盆腔深處是不會摸到，產生腫瘤時也不易察覺，常以腸胃道的症狀如腹脹、腹痛、消化不良，或頻尿、月經不規則、陰道出血等症狀來表現，患者通常不易察覺，也容易看錯科別，等到警覺有問題時，再轉診至婦癌瘤專科，常常延誤治療的黃金期。

在此提醒民眾生活要規律，飲食要正常，不要熬夜，因為熬夜會使得雌激素容易上升，卵巢腫瘤增大的機率更高。

也呼籲民眾身上有任何腫瘤一定要及早就醫，並安排定期的身體健康檢查，以免耽誤治療黃金期。

（作者為三軍總醫院婦產部婦瘤科主任）

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