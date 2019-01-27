早醒淺眠難入睡 中醫排解睡眠障礙

2019-01-27

文／鄭基杰

小娟是上班族，學生時代，偶爾會因考試熬夜，曾有短暫輕微的睡眠障礙。

進入職場後，每天有不同的工作壓力，又習慣在睡前玩手遊，或上社群網站與同學、朋友哈拉一下，結果失眠頻率變多。

多夢、夜尿多 起床仍疲倦

所謂睡眠障礙，包括以下症狀：難入睡、眠淺、易早醒、醒後不易入睡、多夢、夜尿多、起床仍很疲倦等。

◎睡眠障礙，古代謂之不寐，臨床證型有以下幾種：

●瘀血阻滯（平日不運動者）：徹夜不寧、胸悶不舒、心悸健忘、舌質暗紅或有瘀斑、脈沉細澀，可用血府逐瘀湯加減。

●心脾兩虛（睡眠及三餐不正常者）：症見心悸健忘、食少納呆、 腹脹便溏、面色萎黃、頭暈眼花、舌淡嫩薄白、脈沉細弱，可用歸脾湯加減。

●心腎不交（睡前喜玩3C產品者）：寐而多夢、心中煩躁、頭暈目眩、盜汗耳鳴、口燥咽乾、腰痠腿軟、小便短赤、舌紅少苔、脈細數，黃連阿膠湯合交泰丸加味。

●陰虛火旺（熬夜或日夜顛倒者）：心煩多夢、咽乾口燥、口舌生瘡，或有盜汗、舌紅少苔、脈細數，二陰煎加減。

針灸頭部等穴 可改善睡眠

針灸可選取頭部百會、頸部風池、手部內關或神門、足部三陰交、太沖等穴位；耳穴可選取耳神門、內分泌等穴，可改善睡眠問題。患者除了就醫找出真正病因對症下藥外，也需作息規律、每日曬太陽20分鐘，使生理時鐘正常運作；營養要均衡；適度溫和運動以緩解壓力，睡前2小時遠離手機、電腦等3C產品，才有良好的睡眠品質！

（作者為台中巿高堂中醫聯合診所醫師）

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