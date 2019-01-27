衛福部調查／身障機構性侵案 近4成加害者是員工

2019-01-27

〔記者吳亮儀、楊綿傑／綜合報導〕衛福部首次針對近七年身心障礙福利機構內的心智障礙者性侵害調查，發現「員工」加害比例最高達三成六，且受害者以未成年最多、約佔五成，這些受害者絕大多數甚至未滿十六歲。

未成年受害者 佔半

去年花蓮縣美崙啟能發展中心爆發性侵案，吳姓護理師揭發張姓行政組長長期性侵四名院生，機構卻知情不報，幸好護理師勇敢並堅持檢舉，張姓組長最後被依加重強制性交等罪送辦。

衛福部委託第一社會福利基金會辦理「身障機構性侵事件處理與因應措施計畫」，透過對身障機構、各縣市家防中心做匿名問卷，並合併近年機構內性侵事件樣態分析。

調查中最重要的「加害人」除了機構內的員工、比例約為二成三到三成六之間，其餘則是被害者間同儕加害。受害者男女比例相當、但加害者都是男性。

目前在身障服務機構內接受服務的身障者約一萬八千多人，為預防機構內的性侵害案件，衛福部首次訂定預防身障機構內的性侵害事件三級風險管理機制，並訂定實務工作手冊。

衛福部社會及家庭署署長簡惠娟強調，這項調查僅做為制定實務工作手冊的參考，並非嚴謹的學術研究調查，但的確是第一次特別針對機構內的身障者性侵害問題做防治措施。

二○一一年台南啟聰學校爆發大規模性侵與性騷擾案，八年內疑發生一六四件性侵害及性騷擾事件，被害人高達九十二人，加害者和受害者都是院生，受害者最小僅小學二年級，事發後震驚社會，監察院日後彈劾十六名該校職員。

特教學校案後 受關注

台版《熔爐》情節不時上演，自二○一一年台南啟聰學校事件爆發後，根據衛福部統計，近七年來身障者遭性侵人數平均逾千人，特別是二○一一年後由每年數百人暴增到逾千人，顯示許多民眾已開始關注身障者的身心安全和權益。

而時值春節前、很多公司辦尾牙，現代婦女基金會也針對服務案件統計，今年一月份因為聚餐、尾牙，喝完酒的性侵案件佔比超過三分之一，較平常為高，現代婦女基金會督導張妙如提醒女性提高警覺、注意自己酒量，若遇到也應該勇敢說出來，尋求婦女團體或警政單位協助。

近年性侵害案件被害人數

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