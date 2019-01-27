航站志工揮別腦傷 彈出生命樂章

2019-01-27

曾昏迷兩個半月 走出生死關頭 用音樂暖人心

〔記者黃明堂／台東報導〕台東航空站候機旅客最近常被優美的鋼琴聲所吸引，彈奏者吳坤穎是一位從鬼門關撿回一條命的青年，他在媽媽陪伴下音樂自療，走出車禍腦傷，用音樂溫暖人心，也因此結交到各地旅人當朋友，連外國人都跟他用電子郵件連絡。

6年前車禍 努力彈琴復健

今年卅八歲的吳坤穎六年前在高雄騎機車上班時自摔造成嚴重腦傷，昏迷了兩個半月，其中有一個月，頭蓋骨是被拆下來冰凍著，經歷生死關頭。出院後，他左半邊身體每天都處於痙攣狀態，但在媽媽愛的陪伴，加上努力彈琴復健，吳坤穎說：「現在不會痙攣了，連醫生都覺得醫學無法解釋。」

雖然目前須持柺杖或坐輪椅才能行動，但他重拾國小學到高中的彈琴能力來教學生，去年從學生口中得知台東機場有部鋼琴，自己就來彈了，他很感謝航站主任詹淮元不僅不嫌他肢體障礙，還熱心幫他報名志工訓練，可以在航站彈琴。

吳坤穎坐輪椅來 以琴聲交友

吳坤穎說，每天都想來彈琴，媽媽不能載他時，就自己推輪椅來，用音樂撫慰來來往往的人們，看到不同的人，就彈不同的音樂，國台語、世界名曲、流行樂或老歌都彈，看到大家喜歡他彈奏的音樂就很開心。

立委劉櫂豪經常搭機往返台東台北，兩年前爭取經費改善豐年機場候機大廳設備，也建議航站擺個鋼琴，讓來往的旅客享受琴聲美好，最近他經過航站被琴聲所吸引，得知演奏者是一位從鬼門關撿回一條命的青年，自己也覺得很神奇。

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