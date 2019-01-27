中客帶豬肉品闖關 1遣返1繳清

2019-01-27

年節近 防非洲豬瘟新法上路 2天已4例

〔記者朱沛雄、蘇金鳳、吳亮儀、洪定宏／綜合報導〕為防範非洲豬瘟入侵，本月廿五日起旅客違規攜帶疫區肉品入境，若未繳交新台幣廿萬元罰鍰，外籍旅客禁止入境，短短兩天已有四例遭罰，其中一名中國籍旅客遣返出境、一名中國籍旅客繳清罰款入境，另兩位本國籍旅客可先入境、一個月內繳納罰款。

2位國人可先入境 1個月內繳納罰款

行政院長蘇貞昌昨日表示，政府一再呼籲不要攜帶肉品進入台灣，即使去美國，也不可能攜帶肉品進入美國，尤其是台灣隔壁有疫情嚴重的中國，現在年節將近，仍不斷有旅客攜帶肉品入境，所以在阻絕方法上加強、加嚴，目標是阻絕病毒於境外。

未繳罰鍰被遣返 再管制5年不得入境

廿五日有一名中國籍旅客從香港入境高雄小港機場時，因攜帶雞肉及豬肉成分火腿腸（上圖，記者洪定宏翻攝）未主動申報，遭裁罰廿萬元，因未繳交罰鍰，當晚被遣返出境，再管制五年不得入境。

昨天上午又有周姓旅客一家祖孫三代五人來台旅遊過年，搭乘春秋航空班機從上海入境桃園機場時，被海關執勤關員發現託運行李中夾帶兩百公克的豬肉乾及魚肉香腸等食品，處廿萬元罰鍰。

夾帶豬肉乾被罰 繳清後一家5口入境

周姓旅客家人經過仔細思考後，以中國第三方支付「支付寶」，轉帳給在台的租車公司，再由租車公司提領現金繳交罰款，一家人得以入境。

另外，一名持台灣護照的史姓旅客昨天下午自香港搭乘國泰航空班機入境桃園機場時，被海關人員從其託運行李中查獲臘腸禮盒，被裁罰廿萬元。史男表示，禮盒是他離開香港前，弟弟所給的年節禮盒，當時不知道內容物，直接放入託運行李中，沒想到因此違反防疫規定，因為過幾天就要赴美，怕被限制出境，本想當下提款繳交，但得知國人有一個月的繳款期限，且可請求分期付款，決先收下裁處書，再處理。

昨天上午九點半，也有一名從澳門飛抵高雄小港機場的台灣籍旅客，入境時手提行李被查獲攜帶肉鬆火腿三明治，三明治標示價格為澳門幣五元，換算台幣僅約十九元，卻得繳納廿萬元的高額罰款，且三明治已過期，可能忘了丟，痛收罰單。

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