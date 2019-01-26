日灌1瓶高粱酒26年 41歲男胰臟壞了了

2019-01-26

記者歐素美／台中報導

41歲謝姓建築工人從15歲開始，每天喝1瓶高粱酒，喝到胰臟發炎萎縮，經常痛到打滾住院，生不如死，無法工作，才痛下決心戒酒，並接受「膽胰管檢查治療術」（ERCP）治療，解除疼痛，恢復正常生活；但醫師提醒，長期酗酒對胰臟的破壞是不可逆的，可能復發。

酗酒傷胰臟 不可逆

台中慈濟醫院肝膽腸胃科醫師周偉強指出，謝先生因長期濫飲引發反覆胰臟炎，造成鈣化剝落形成結石，並造成胰臟細胞死亡，胰管纖維化彎曲狹窄等永久傷害，破壞胰臟應有功能。

ERCP取結石解疼痛

因胰臟分泌胰島素，並可能引發糖尿病，經施以10多次「膽胰管檢查治療術」，以內視鏡從口中進入食道、胃、十二指腸檢查膽管、胰管，並取出結石及重新打通胰管狹窄部分，才解除疼痛，幫助謝先生重返職場。

41歲謝先生表示，從15歲國中畢業後即投入建築業，幾乎1天1瓶高粱酒，20多歲就開始出現胰臟發炎症狀，胰臟發炎容易脹氣、吃不下，不吃會痛、吃了更痛，常痛到在地上打滾，進出醫院是家常便飯，因為痛到影響工作，才決心戒酒。

由於春節將至，很多人都會利用親友相聚多喝兩杯，周偉強特別提醒民眾，飲酒要適量，因「酗酒」傷身，還會對胰臟造成永久破壞。

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