日服一次口服藥 吃對時間效果最大

2019-01-26

文／顏群芳

「藥師，我看藥袋服用方法說明上面寫說，每天只需服用1次，那我應該選擇在哪個時間點吃藥呢？」藥物諮詢櫃檯前的1位女士充滿疑惑地詢問。

其實，1天只需服用1次的藥品，要選擇在哪個時段吃，這端看藥品的藥理作用與生理機制，來決定適合的服藥時間。大部分的藥品如果單純只標示1天吃1次，沒有特別註記時間就意味著你只要每天在固定的時間，按時吃藥即可，除非是比較特別的藥品，就必須選擇在適當的時間服藥，才能發揮最大的藥效。

利尿劑、注意力藥 白天吃

◎需特別留意的藥品如下：

●利尿劑：常用來消水腫、降血壓，因服用後，會增加尿液排出，所以建議在白天服用，不要在夜間服用，以免影響睡眠品質，且增加跌倒風險。

●注意力不足藥品：通常用在過動症的孩童身上，可增加學習專注力，所以在白天上課時段服用，才能達到最佳學習效果。

●抗組織胺：可用來緩解鼻塞、流鼻水、過敏性鼻炎的症狀，第一代抗組織胺（Chlorpheniramine、Cyproheptadine），跟第二代（Fexofenadine、Loratadine）比較起來，服用後較容易有嗜睡的副作用，所以為了避免影響到課業、職場上的表現，建議晚上回到家之後再服用，會比較安全。

●降血脂藥：身體內合成膽固醇的時間，主要是在夜間進行，為了達到最佳療效，建議一些作用時間較短的血脂藥，例如：Fluvastatin、Lovastatin、Simvastatin，最好在晚上時段服用，其餘降血脂藥品，則可在一天之中的任何時間服用。

抗組織胺、降血脂藥 晚上吃

●阿茲海默氏症：主要用來治療俗稱的失智症，大部分都是一天吃兩次，惟有Donepezil只需服用一次，通常是晚上服用，但如有失眠、睡不好的情形，則可以更改為早上服用。

每種藥品的服用時間，都有其不同之處，不是按照個人的freestyle（即興發揮）隨意服用，所以在拿到藥物之後，不要急著離開，要先釐清藥物的使用方法與時間，不懂可以馬上詢問藥師，才不會吃錯時間，影響藥效，干擾生活品質。

（作者為苗栗為恭紀念醫院藥師）

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