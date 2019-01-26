1顆發糕=1碗飯 當心年菜隱藏熱量陷阱

2019-01-26

記者蘇孟娟／台中報導

農曆新年到，國人習慣圍爐吃豐盛年菜，營養師提醒，年菜不少藏有「隱形熱量陷阱」，像國人最愛的火鍋料玉米、南瓜雖是蔬菜，卻均是澱粉類，一份就等於1/4碗白飯、約70大卡熱量，吃多小心熱量爆表。

台中醫院營養師陳翊甄、詹于萱指出，一般民眾每日熱量需求建議約1800大卡，過年常見的年節食物熱量不低，像1片蘿蔔糕（約70g）或是1小片年糕（約25g），即相當於1/4碗飯，熱量約70大卡；一顆發糕（200g）將近1碗飯，但因糕類有「年年高昇」吉祥味，民眾易一塊接一塊，吃多就熱量過多。

詹于萱說，這類糕點食品也是常見的含醣食物，如糖尿病等有血糖控制需求的民眾，應多多注意攝取量，同樣一份等於1/4碗白飯的含醣量，若有吃到，要留意與全穀根莖類食物應適量代換。

另外，民眾圍爐愛吃火鍋、麻辣鍋、佛跳牆料理，陳翊甄指出，色香味濃的湯品往往隱藏著高油、高鹽、高普林，建議選用昆布、番茄的清湯底取代沙茶、麻辣鍋等重口味湯底，若要喝湯盡量在涮油花肉片前，先酌量品嚐，反覆熬煮火鍋料後的湯，少喝為妙。

1份南瓜=1/4碗白飯

此外，民眾多已熟知火鍋配料如加工餃類等熱量高，但有「隱形熱量陷阱」，民眾較易輕忽，包括玉米、南瓜及芋頭等火鍋必備配角食材，很多人誤以為是「蔬菜」，多沒有警覺下放心大吃。

兩人均提醒，這3類蔬菜屬於「澱粉」類，以一小段玉米、約110克、南瓜110克及芋頭55克來說，均各等於吃下1/4碗飯的熱量及醣類，熱量約70大卡，每種隨便吃個兩、三塊，就容易熱量破表。

先菜後肉最後吃澱粉

年節大魚大肉餐食多，建議可改變進食順序，以蔬菜類先於肉類，最後再吃澱粉類調整；因蔬菜類食物高纖低熱量，民眾吃鍋或是吃年菜時，先吃青菜可以提高膳食纖維攝取量，增加飽足感，也能減少熱量攝取，另可延緩血糖快速飆升，對糖尿病友的血糖控制也有助益。

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