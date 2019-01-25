膀胱脫垂 八旬嬤卡蛋不想出門

2019-01-25

記者謝介裕／南投報導

年近80歲的陳阿嬤，原本個性開朗，喜歡與左鄰右舍外出旅遊，近1個月以來，不但懶得出門，且走路姿勢也怪怪的，好像下體卡著1顆「土雞蛋」，因羞於就醫，以致塞回去後，往往一用力便又掉出來，且頻率愈來愈高，令她簡直坐立難安。

「陰道子宮托」治療 大幅改善

陳阿嬤經家人勸說就醫後得知，原來是骨盆腔脫垂造成膀胱掉到陰道口外，經醫師施予「陰道子宮托」治療後，膀胱脫垂情況大幅改善，阿嬤也開心表示：「過年可以好好到處遊玩了﹗」

衛福部南投醫院婦產科醫師黃子菲指出，陰道、膀胱與直腸都是靠著結締組織支撐依附於骨盆腔中，只要是骨盆腔的器官往陰道口外移位，便會造成不同程度的膨出，即是醫學上所稱「骨盆器官脫垂」，一般以膀胱、小腸、直腸、子宮及陰道穹窿等5種器官最常見，初期會有漏尿、頻尿、急尿、久站下腹部悶痛、解便困難等症狀，後期便可能出現便秘、出血，甚至反覆性泌尿道感染。

阿嬤的膀胱脫垂到陰道外，肉色的圓形物體近似「土雞蛋」，加上不時與衣褲摩擦，造成陰道黏膜破損、發炎，導致她因頻尿而不願出門。

南投醫院院長洪弘昌表示，膀胱脫垂好發於肥胖或多產婦女，尤其是胎兒體重過重，在生產時用力造成骨盆底筋膜被撐開，還有慢性咳嗽、用力解便或工作時搬重物也會加劇症狀，患者可接受手術、子宮托等治療方式，除讓骨盆腔的器官復位以外，也建議女性可每日做3至4回的凱格爾運動，自發性收縮骨盆底肌肉，強化肌肉力量，預防陰道鬆弛、尿失禁等狀況發生。

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