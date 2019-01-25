老人多重用藥一餐吞18顆 家醫到宅可望改善

2019-01-25

〔記者林惠琴／台北報導〕老年人口多重共病、多重用藥問題嚴重，醫師直言，許多老人每天要吃十幾種藥，若有家庭醫師協助管理用藥，會提高安全性。

根據健保署統計，就醫老人平均每人一年跑門診約二十六．三五次，藥費六九三億元，約占全人口藥費的四十．七％，主要以心血管疾病用藥為主。

台大醫院北護分院院長黃國晉表示，老年人通常有多種慢性病，兩種以上恐怕就有一半，像是常見的高血壓、高血糖、高血脂三高疾病，也有人因為子女長大離開到外面獨立生活，或另一半逝世等，出現失眠、焦慮症狀而有精神疾病，需要長期控制。

黃國晉指出，對多重共病、多重用藥的老年人口來說，最擔心萬一感冒就醫拿藥，醫師發現有血壓高或血糖高症狀，可能會再開立降血壓或降血糖藥物，結果造成重複用藥，血壓或血糖反而變得過低。

黃國晉分享曾經遇過患者自述一餐要吞十八顆藥，若以一天三餐、一年三百六十五天，等於一年要吃近兩萬顆藥。藥物種類太多，大部分醫師對自己專科的用藥很了解，但其他科別的用藥則未必清楚，各開各的藥，沒有統一的守門人，自然潛藏藥物交互作用的風險。

推行家庭居家失能個案家庭醫師方案，確實對用藥管理有所助益，只是當家庭醫師要調整藥量時，是直接與病人的各科主治醫師溝通，還是由患者轉述呢？可能是需要思考的問題。

台北榮總家庭醫學部主任陳曾基提及，自己臨床接觸老年患者，一餐服用十幾種藥物的人不在少數，除了三高、腎臟病外，男性也常見攝護腺問題，有家庭醫師協助控管用藥，有利於讓病人生活品質提高。

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