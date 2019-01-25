免疫療法納健保 8種癌拚6月給付

2019-01-25

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部健保署昨召開健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議，針對免疫療法納入健保給付，達成共識確認八種癌症納入給付，今年編列預算八億元，初步目標提供八百人使用，由於資源有限，將鎖定已無其他藥物可用、免疫療法反應較佳者使用，最快今年上半年正式給付。

衛福部國健署去年底公布二○一六年國內新發癌症人數為十萬五八三二人，平均每四分五十八秒有一人罹癌。

治療癌症除手術與化學、放射、標靶藥物治療等外，近幾年出現免疫療法，原理是罹癌時，人體對抗外敵的免疫系統Ｔ細胞會產生煞車機制、無法展開攻擊，使用免疫療法藥物喚醒Ｔ細胞的保護功能，可擊潰癌細胞。

免疫療法療程價格昂貴，上看兩、三百萬元，健保署醫審及藥材組長戴雪詠指出，基於效用最大化原則，將鎖定已無化療、標靶藥物等其他藥物可用，且經生物檢測確認使用免疫療法，反應可能較佳的病人使用。

鎖定無其他藥物可用、療法反應較佳者

現在初步目標提供八百人使用，但各種癌症具體適用給付使用方式、範圍等細節，仍待二月共擬會議確認，最快可趕在今年上半年納入健保給付。

台大醫院血液腫瘤科主治醫師柯博升提醒，免疫療法個體療效差異性大，且有效率僅約二至四成，未必優於其他療法。此外，免疫療法會干擾免疫系統，可能出現免疫系統副作用，造成肺炎、心肌炎，沒有一種藥是萬靈丹，仍要視個人情況選擇療程。

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