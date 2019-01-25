出生過輕或過重 糖尿病風險增2.5倍／體重低於2500克或高於4000克 胰島素功能恐有異常

2019-01-25

〔記者林惠琴／台北報導〕出生體重決定糖尿病風險！台大醫院內科部主治醫師莊立民研究發現，當足月出生的新生兒體重較低、低於二千五百公克，以及體重較高、高於四千公克，長大後罹患糖尿病的風險，較體重正常的新生兒增加約二．五倍。

莊立民表示，研究團隊從學童糖尿病篩檢資料，聚焦兩次尿液檢測不正常者，進一步確認是否罹患糖尿病，再對比出生體重，共追蹤約一千人，發現新生兒體重較低、低於二千五百公克與體重較高、高於四千公克，日後確診糖尿病提高約二．五倍。

莊立民指出，體重較低的新生兒，胰島細胞功能可能衰弱或有不正常情形，也可能家長擔心寶寶過輕反而過度餵養，造成營養過剩，罹患糖尿病風險增加；體重較高的新生兒，則是較容易肥胖，引發胰島素阻抗，推升糖尿病機率。

莊立民也提及，衛福部國健署調查十八歲以上國人糖尿病盛行率約十一．八％，全台粗估約二二七萬人，且國家衛生研究院資料顯示，二○○五至二○一四年，兒童、青少年確診糖尿病比例也在上升中。

孕期補充營養、控制體重、保持運動

莊立民認為，要控制嬰兒出生時的體重，女性懷孕時，須注意補充營養與控管體重，避免寶寶一出生就較重或較輕，且孩子成長過程中要注意飲食均衡與體態變化。

馬偕醫院婦產科主治醫師黃閔照說明，一般來說，孕期體重增加以十至十四公斤較合理，過少或過多均可能增加生產併發症。

黃閔照提及，因胎兒搶食關係，孕婦會覺得吃不飽，且因應寶寶成長、荷爾蒙改變，容易堆積脂肪，建議飲食要均衡，若體重增加太多得減少攝取高油、澱粉食物，且外食熱量通常較高，最好斟酌食用。此外，可保持運動，除了騎單車有跌倒、跑步有震盪風險應避免外，游泳、瑜伽均是不錯選擇，散步也很有助益。

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