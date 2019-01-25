淘汰老車、限制塑膠吸管都續推／張子敬︰政策穩定 做法靈活

2019-01-25

〔記者蕭玗欣／台北報導〕環保署也要接地氣，淘汰老車政策恐生變？

選前環保署淘汰高污染老車政策被反對者批為「不顧民眾生計，剝奪民眾生財工具」，老車車主也上街頭抗爭，環保署長張子敬昨天表示，當環保署認為加嚴標準、現行補貼措施都無法達到空品要求時，才有可能考慮汰換老車。

加嚴標準、補貼未達標

才考慮汰換老車

張子敬上任後昨天首度與媒體對談，他表示，他是第一個從環保署培養出來的環保署長，對業務熟悉，對於各界關心的政策、法規認為都有可努力方向。

張子敬說，前幾任署長在政策法規上變動太快，不斷談修法，但落實層面還需檢視，強調自己未來施政將是「政策穩定、做法靈活」。至於引發爭議的限塑及淘汰老車改善空污政策，張子敬表示，將持續推動限用塑膠吸管政策，另外，當環署認為加嚴標準、現行補貼措施都無法達到空品要求時，才有可能考慮汰換老車。

環保法令修動已多

未來將多與外界溝通

環保署去年積極推動環評法、空污法修正，張子敬說，未來希望為了解決問題再討論修法，而且要是「非透過修法不能解決的問題」，否則修法只是增加擾動而已。

外界認為張子敬是事務官出身，做事保守，但張子敬認為政策要穩定、做法要靈活，若一件事在執行上有障礙，就需要快速地進行調整，不需拘泥於現狀；未來環署也會與外部團體多溝通，避免對政策產生誤解。

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