普悠瑪事故／交長加碼賠償金至1320萬 家屬未接受

2019-01-25

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵普悠瑪號新馬事故發生逾三個月，新任交通部長林佳龍昨與罹難者家屬首度進行懇談會（左圖，記者廖振輝攝），雙方僅達成盡速成立運安會重啟事故調查、行政院盡速成立台鐵改革推動小組、提供司機員事故前的完整錄音檔等共識。對林佳龍提出賠償金額一千三百二十萬元，且不影響家屬後續法律訴訟權益的方案，家屬並未接受。

調查報告 林佳龍也不滿意

昨日有家屬表示，台鐵對外界質疑總能抹粉掩飾，行政院調查報告大家都不信服，強烈要求運安會重啟調查，發生這麼多錯誤，家屬也無法接受台鐵只懲處十七個督導人員，應繼續究責；林佳龍說，自己也不滿意行政院調查小組報告，指示同仁積極配合檢調調查，釐清爭議。

懇談會後 達成8點結論

不過家屬間也有不同意見。罹難者家屬邱爸爸說，他未授權任何人代表他、也未要對任何人提告，一切照國家機制去辦，不計較賠償多少錢，只希望事情趕快落幕，讓孩子安心地走。

昨日懇談會最後共有八點結論，包含行政院盡速成立運安會，重啟事故調查；列檢通報紀錄單的過程、訊息來源等疑點詳細調查；盡速成立台鐵改革推動小組；追究台鐵局前三任局長責任，移送監察院；交通部、台鐵對外提供不正確資訊公開道歉；請求提供事發前司機員完整不間斷通聯紀錄及錄音檔；公布司機員接受行政調查完整錄音檔；建議金管會研議保險法第一○七條修正，排除重大交通事故。

立法委員黃國昌表示，交通部、台鐵局若有誠意與家屬談賠償，就先承認在這起事故上有重大過失，讓家屬後續進行訴訟程序時，不用為舉證困擾。

台鐵局昨提出一○七五萬的賠償金額，林佳龍提出賠償金加二十％，並加上喪葬補助費用，總計一千三百二十萬元做為與家屬討論依據，不過家屬並未接受，林佳龍表示，他有誠意且會繼續努力與家屬溝通。

  • 交通部長林佳龍（左）24日率台鐵局長張政源等官員與普悠瑪翻車事故罹難者家屬進行懇談會，溝通賠償事宜，會後一名家屬難掩悲傷，林佳龍予以安撫。（記者廖振輝攝）

    交通部長林佳龍（左）24日率台鐵局長張政源等官員與普悠瑪翻車事故罹難者家屬進行懇談會，溝通賠償事宜，會後一名家屬難掩悲傷，林佳龍予以安撫。（記者廖振輝攝）

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