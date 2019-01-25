普悠瑪事故／交長加碼賠償金至1320萬 家屬未接受

2019-01-25

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵普悠瑪號新馬事故發生逾三個月，新任交通部長林佳龍昨與罹難者家屬首度進行懇談會（左圖，記者廖振輝攝），雙方僅達成盡速成立運安會重啟事故調查、行政院盡速成立台鐵改革推動小組、提供司機員事故前的完整錄音檔等共識。對林佳龍提出賠償金額一千三百二十萬元，且不影響家屬後續法律訴訟權益的方案，家屬並未接受。

調查報告 林佳龍也不滿意

昨日有家屬表示，台鐵對外界質疑總能抹粉掩飾，行政院調查報告大家都不信服，強烈要求運安會重啟調查，發生這麼多錯誤，家屬也無法接受台鐵只懲處十七個督導人員，應繼續究責；林佳龍說，自己也不滿意行政院調查小組報告，指示同仁積極配合檢調調查，釐清爭議。

懇談會後 達成8點結論

不過家屬間也有不同意見。罹難者家屬邱爸爸說，他未授權任何人代表他、也未要對任何人提告，一切照國家機制去辦，不計較賠償多少錢，只希望事情趕快落幕，讓孩子安心地走。

昨日懇談會最後共有八點結論，包含行政院盡速成立運安會，重啟事故調查；列檢通報紀錄單的過程、訊息來源等疑點詳細調查；盡速成立台鐵改革推動小組；追究台鐵局前三任局長責任，移送監察院；交通部、台鐵對外提供不正確資訊公開道歉；請求提供事發前司機員完整不間斷通聯紀錄及錄音檔；公布司機員接受行政調查完整錄音檔；建議金管會研議保險法第一○七條修正，排除重大交通事故。

立法委員黃國昌表示，交通部、台鐵局若有誠意與家屬談賠償，就先承認在這起事故上有重大過失，讓家屬後續進行訴訟程序時，不用為舉證困擾。

台鐵局昨提出一○七五萬的賠償金額，林佳龍提出賠償金加二十％，並加上喪葬補助費用，總計一千三百二十萬元做為與家屬討論依據，不過家屬並未接受，林佳龍表示，他有誠意且會繼續努力與家屬溝通。

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