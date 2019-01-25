春節9天連假疏運／ 因應大量出遊人潮 蘇揆︰提前備戰

2019-01-25

〔記者陳鈺馥、鄭瑋奇／綜合報導〕今年農曆春節假期長達九天，為讓國人順利返鄉，交通部昨日在行政院院會報告春節疏運計畫，交通部預估今年高速公路運輸尖峰落在大年初二至初四，返鄉出遊民眾請避開國道壅塞時段；行政院長蘇貞昌在院會裁示，政府機關應有「假日門市」觀念，為因應大量出遊人潮，機關或首長須有措施提早因應。

為鼓勵搭乘大眾運輸，今年春節仍實施「國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施」，二月一日零時至二月十日廿四時，提供八十六條國道客運路線平均八五折票價優惠，台灣好行路線提供電子票證半價優惠，春節連假客運仍有餘票。

台鐵實名制還有票 明起開放訂購

台鐵局春節加開的十六列花東及兩列南迴實名制列車，尚有十三班次有餘位，將於一月二十六日零時起，開放一般旅客訂票。另外，春節期間桃園機場湧入大批旅客，各航空公司多有提早開放報到、提前最後報到時間、提供優惠鼓勵利用自助報到設備等措施，提醒旅客避免過程壅塞，導致趕不上航班。

交通部提醒，今年春節國內航空運能平均每日座位數較去年增加八．五％，離島管制航線增加九．五％，金門、澎湖、馬祖依地方政府需求增開第三波加班機，已開放訂位。

交通部長林佳龍指出，匝道儀控及車道分流措施，均即時監測調整，民眾可透過「幸福公路」App即時掌握路況。

春節疏運最新提醒

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